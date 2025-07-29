В АлтГУ продолжается набор на специальности, связанные с химией

В этом году университет примет 225 студентов на бюджет по химическим направлениям

Завершается приёмная кампания в российских вузах. Большинство абитуриентов, желающих учиться на бюджетной основе, уже подали документы и ждут результатов зачисления. В 2025 году Алтайский государственный университет (АлтГУ) готов принять на бесплатное обучение около 2700 студентов, из них 225 – на образовательные программы, связанные с химией. Здесь, в соответствии с приоритетами государственной политики по развитию высокотехнологичных производств и импортозамещению, готовят биотехнологов, провизоров и специалистов по техносферной безопасности.

Институт химии и химико-фармацевтических технологий

Подготовку химиков в университете начали еще в 1974 году. С марта 2020 года факультет химии и химико-фармацевтических технологий (ИХиХФТ) стал институтом. В преподавательский состав института входят более 30 специалистов, из них семь докторов и 22 кандидата наук. К учебному процессу привлекают и представителей научно-исследовательских и производственных центров, а также ведущих специалистов отрасли.

Сегодня здесь обучается более 1000 студентов. Институт осуществляет подготовку по нескольким востребованным группам специальностей и направлениям подготовки:

Химия (бакалавр) . Профильный модуль: "Теоретическая и экспериментальная химия".

. Профильный модуль: "Теоретическая и экспериментальная химия". Химическая технология (бакалавр) . Профиль: "Химическое, фармацевтическое и косметическое производство".

. Профиль: "Химическое, фармацевтическое и косметическое производство". Биотехнологии (бакалавр) . Профиль: "Биотехнология продуктов на основе растительного сырья".

. Профиль: "Биотехнология продуктов на основе растительного сырья". Техносферная безопасность (бакалавр) . Профиль: "Безопасность жизнедеятельности в техносфере". Программу реализуют совместно с базовой кафедрой ГУ МЧС России по Алтайскому краю и краевым управлением гражданской обороны и ЧС. Обучение модульное и практико-ориентированное.

. Профиль: "Безопасность жизнедеятельности в техносфере". Программу реализуют совместно с базовой кафедрой ГУ МЧС России по Алтайскому краю и краевым управлением гражданской обороны и ЧС. Обучение модульное и практико-ориентированное. Фундаментальная и прикладная химия (специалитет). Специализация: "Аналитическая химия; Органическая химия; Физическая химия и технологии материалов".

Специализация: "Аналитическая химия; Органическая химия; Физическая химия и технологии материалов". Фармация (специалитет). Специализация: "Разработка биофармпрепаратов". Программа также модульная и ориентирована на практическое применение.

Студенты направления получают компетенции в области именно разработки и производства фармацевтической продуктов. В дальнейшем они могут заниматься фармдеятельностью, экспертно-аналитической работой, управлением в сфере оборота лекарств и аптечной продукции. В этом году здесь на бюджет зачислят 25 человек.

Химические лаборатории Алтайского госуниверситета / Фото: пресс-служба вуза

Учёба с практической ориентацией

Студенты ИХиХФТ помимо лекций и практических занятий уже с первого курса вовлечены в научно-исследовательскую и прикладную деятельность. Они могут выполнять выпускные квалификационные работы по запросу предприятий.

Студенты проходят практику на производственных предприятиях региона, участвуют в региональных и международных конференциях, посещают мастер-классы и профессиональные встречи. В институте работает множество кружков, поддерживаются научные инициативы и стартапы. Одним из традиционных мероприятий является ежегодная региональная молодёжная конференция "Мой выбор – наука".

Добавим, что абитуриентам ИХиХФТ доступны и целевые места (их в этом году 25) от предприятий-партнеров. Это Барнаульский завод автоформованных термостойкий изделий, Алтайский химпром им. Верещагина, Алтайский шинный комбинат, а в некоторые компании и организации – АКГУП "Аптеки Алтая", "Алтай Кокс" и Бочкаревский пивоваренный завод – даже состоялся конкурс.

Новые правила зачисления

Как ранее сообщал amic.ru, с 2025 года в России изменились правила приёма в вузы. Теперь для зачисления требуется не оригинал школьного аттестата, а согласие на зачисление. Причём подаётся оно не на конкретное направление, а на вуз в целом. Например, если абитуриент подаёт документы на пять направлений подготовки в АлтГУ, согласие будет действовать сразу на все выбранные программы.

Напомним, для поступающих по результатам ЕГЭ прием документов завершился 25 июля 2025 года. Однако на платное обучение документы можно подавать до 22 августа текущего года.