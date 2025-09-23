В Автоцентре АНТ появился стильный Jaecoo J7 LE, выпущенный к двухлетию бренда в России

Лимитированная серия кроссоверов доступна к покупке в двух комплектациях

Современный авторынок пестрит новинками, предлагая надежные, технологичные автомобили на любой вкус и бюджет. Но если вам хочется не просто ездить с комфортом, а делать это стильно, Jaecoo J7 Limited Edition ("Джейку Джей 7 Лимитед Эдишн") – ваш выбор. Специальная лимитированная серия, посвященная двухлетию бренда в России, уже в продаже в барнаульском Автоцентре АНТ на Павловском тракте, 249д (рядом с ТРЦ "Европа"). Хотите испытать динамичный и интеллектуальный кроссовер в деле? Записывайтесь на тест-драйв. А мы пока расскажем, чем хороша серия и что она предлагает владельцу.

Привлекает взгляды

Начнем с того, что Jaecoo J7 Limited Edition – автомобиль, который нельзя не заметить. Одна из его главных фишек – обновленная решетка радиатора, стилизованная под пчелиные соты. Она не просто служит визитной карточкой модели, но и гармонично вписывается в дизайн кузова, привнося агрессивную, но при этом стильную нотку. Помимо решетки, внимание привлекает и светодиодная оптика с уникальным шахматным узором.

Зеркала на стойках – неброская, но эстетичная деталь. Их контрастные вставки гармонично перекликаются с другими акцентными штрихами экстерьера.

Скрытые дверные ручки с электроприводом – элемент, подчеркивающий современность авто. Открываются они легко, буквально одним касанием, и не боятся холодных зим. Завершают футуристичный дизайн 18-дюймовые литые диски с аэродинамичными спицами, которые помогают охлаждать тормоза.

Лимитированная версия доступна для покупки в двух комплектациях (Limited Edition и Limited Edition Top*) и в восьми цветах. Помимо классических белого, черного и серебристого есть зеленый, зеленый с черной крышей, серебристый с черной крышей и серо-голубой.

Максимум комфорта

Jaecoo J7 Limited Edition – не просто красивая внешность, это идеальное место для комфортных поездок. Внутри – сиденья с боковой поддержкой и вентиляцией, продуманный интерьер в стиле инновационного минимализма. В центре управления – 13,2-дюймовый дисплей с ярким и четкими изображением и восьмиядерным процессором, что делает работу мультимедийной системы быстрой и одновременно плавной.

Благодаря поддержке Apple CarPlay* и Android Auto* можно легко подключать устройства без проводов и наслаждаться любимыми треками и навигацией. Предусмотрели и беспроводную зарядку для телефона мощностью 50 Вт с функцией охлаждения, ламинированное шумопоглощающее лобовое стекло, проекционный дисплей. В добавок ко всему – регулируемая подсветка интерьера и панорамная крыша с люком площадью 1,1 кв. м.

Что еще стоит отметить, так это функцию отрывания багажника без рук, причем угол открытия владелец сможет отрегулировать под свой рост. Есть и пакет теплых опций: обогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок. Комфортно будет в любую погоду.

Любителей хорошего звука порадует аудиосистема премиум-класса с шестью динамиками.

Без оглядки на качество дорожного покрытия

Теперь о том, что действительно важно для автомобилиста, – динамика и безопасность. Под капотом у Jaecoo J7 Limited Edition – турбированный двигатель объемом 1,5 л и мощностью 147 л. с., который в паре с роботизированной трансмиссией 6DCT позволяет быстро адаптироваться к любым условиям. Такое сочетание обеспечит не только уверенность на дороге, но и хорошие показатели расхода топлива (9,3 л на 100 км в час в городе и 6,4 л по трассе).

Jaecoo J7 Limited Edition не боится неровностей благодаря клиренсу 186 мм. А его конструкция из высокопрочной стали с зонами поглощения ударов и защитой от всех видов столкновений вкупе с шестью подушками и интеллектуальными системами помощи водителю обеспечат безопасность в городе и на трассе.

Лимитированная серия – это шанс стать владельцем эксклюзивного автомобиля, который подчеркнет индивидуальность в потоке авто и подарит комфорт и уверенность в каждом километре. Приходите на тест-драйв в Автоцентр АНТ и убедитесь в этом лично, подробности по телефону +7 (3852) 23-00-10.

