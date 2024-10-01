В Барнаул привезут пояс Пресвятой Богородицы, дарующий радость материнства

Молебны будут совершаться ежедневно с 2 по 4 октября

01 октября 2024, 13:15, ИА Амител

Богослужение / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий 2 октября после Божественной литургии возглавит встречу ковчега с поясом Пресвятой Богородицы и мощами праведных Иоакима и Анны. Об этом сообщили в информационном отделе Барнаульской епархии.

Святыня будет находиться в Александро-Невском соборе по адресу: ул. Антона Петрова, 221/1.

Молебны с акафистом у святыни будут совершаться ежедневно с 2 по 4 октября в 12:00, 14:00 и 16:00. Желающие помолиться у ковчега с поясом Богородицы могут в них поучаствовать.

Пояс Пресвятой Богородицы – великая святыня, которую Богородица носила до Успения. С IV века пояс хранился в Константинополе, а в X веке был разделен на части. Одна из них сейчас находится на Афоне, другая – в Санкт-Петербурге, куда паломники приходят молиться об избавлении от бесплодия и даровании радости материнства.