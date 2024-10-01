В Барнаул привезут пояс Пресвятой Богородицы, дарующий радость материнства
Молебны будут совершаться ежедневно с 2 по 4 октября
01 октября 2024, 13:15, ИА Амител
Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий 2 октября после Божественной литургии возглавит встречу ковчега с поясом Пресвятой Богородицы и мощами праведных Иоакима и Анны. Об этом сообщили в информационном отделе Барнаульской епархии.
Святыня будет находиться в Александро-Невском соборе по адресу: ул. Антона Петрова, 221/1.
Молебны с акафистом у святыни будут совершаться ежедневно с 2 по 4 октября в 12:00, 14:00 и 16:00. Желающие помолиться у ковчега с поясом Богородицы могут в них поучаствовать.
Пояс Пресвятой Богородицы – великая святыня, которую Богородица носила до Успения. С IV века пояс хранился в Константинополе, а в X веке был разделен на части. Одна из них сейчас находится на Афоне, другая – в Санкт-Петербурге, куда паломники приходят молиться об избавлении от бесплодия и даровании радости материнства.
13:28:27 01-10-2024
Рождаемость пойдет вверх?
13:30:04 01-10-2024
Программа повышения рождаемости в действии!...
14:53:12 01-10-2024
кто верует - тому очень помогает.
16:43:32 01-10-2024
Гость (14:53:12 01-10-2024) кто верует - тому очень помогает. ...
Галоперидол, двойная доза.
15:54:58 01-10-2024
Смотря во что верует...
15:57:43 01-10-2024
от веры дети не рождаются - дремучие люди
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Поговаривают, в Вифлееме когда-то такой родился хд
16:22:03 01-10-2024
Радость материнства дарует несколько другое...Ну в крайнем случае ЭКО...
16:31:30 01-10-2024
...В РПЦ призвали запретить оккультные и магические услуги...А сами то что оказывают со своими мощами и поясами?
17:20:06 01-10-2024
Ох, читаю отзывы, сколько людей уже на срок себе наговорили. ))))) Есть закон о чувствах верующих, так то!
17:58:50 01-10-2024
Гость (17:20:06 01-10-2024) Ох, читаю отзывы, сколько людей уже на срок себе наговорили.... Ну так там нет четких разграничений.
Если я в Аллаха верю, то Иисус для меня просто еврейский мальчик.
Ну а уж про пояс какой-то и говорить не чего.
Да и вообще Аллах у нас как-то авторитетнее в последнее время.
Жаль в Инштейна с Дарвином верят всё меньше и меньше, но видимо таков путь
18:18:57 01-10-2024
Гость (17:20:06 01-10-2024) Ох, читаю отзывы, сколько людей уже на срок себе наговорили....
Закон есть, а чувства есть у верующих? Например, чувство меры? Не в храм пришли и высказали свое мнение. На мирской ресурс.
19:02:43 01-10-2024
Гость (17:20:06 01-10-2024) Ох, читаю отзывы, сколько людей уже на срок себе наговорили.... я верую в здравый смысл, а вы оскорбляете меня своим существованием, т.к. в здравый смысл не веруете
22:12:34 01-10-2024
Гость (17:20:06 01-10-2024) Ох, читаю отзывы, сколько людей уже на срок себе наговорили.... А о чувствах не верующих кто думает!?
09:32:45 02-10-2024
Гость (17:20:06 01-10-2024) Ох, читаю отзывы, сколько людей уже на срок себе наговорили.... о, пассивная агрессия и латентная угроза от христианина и богобоязненного, я полагаю?
17:42:01 01-10-2024
а куда этот пояс надевать?
10:55:33 02-10-2024
гость (17:42:01 01-10-2024) а куда этот пояс надевать?...
Если это пояс аж самой Богоридицы, она же Дева Мария, то вестимо как пояс целомудрия