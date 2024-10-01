НОВОСТИОбщество

В Барнаул привезут пояс Пресвятой Богородицы, дарующий радость материнства

Молебны будут совершаться ежедневно с 2 по 4 октября

01 октября 2024, 13:15, ИА Амител

Богослужение / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Богослужение / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий 2 октября после Божественной литургии возглавит встречу ковчега с поясом Пресвятой Богородицы и мощами праведных Иоакима и Анны. Об этом сообщили в информационном отделе Барнаульской епархии.

Святыня будет находиться в Александро-Невском соборе по адресу: ул. Антона Петрова, 221/1.

Молебны с акафистом у святыни будут совершаться ежедневно с 2 по 4 октября в 12:00, 14:00 и 16:00. Желающие помолиться у ковчега с поясом Богородицы могут в них поучаствовать.

Пояс Пресвятой Богородицы – великая святыня, которую Богородица носила до Успения. С IV века пояс хранился в Константинополе, а в X веке был разделен на части. Одна из них сейчас находится на Афоне, другая – в Санкт-Петербурге, куда паломники приходят молиться об избавлении от бесплодия и даровании радости материнства.

Карты Таро / Фото: pxhere.com/ru/photo/684433

В РПЦ призвали запретить оккультные и магические услуги

Представитель церкви считает, что это нужно проработать в законе
НОВОСТИОбщество

Барнаул РПЦ

Комментарии 17

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Гость

13:28:27 01-10-2024

Рождаемость пойдет вверх?

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Гость

13:30:04 01-10-2024

Программа повышения рождаемости в действии!...

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Гость

14:53:12 01-10-2024

кто верует - тому очень помогает.

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Гость

16:43:32 01-10-2024

Гость (14:53:12 01-10-2024) кто верует - тому очень помогает. ...
Галоперидол, двойная доза.

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Гость

15:54:58 01-10-2024

Смотря во что верует...

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Гость

15:57:43 01-10-2024

от веры дети не рождаются - дремучие люди

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Гость

10:52:32 02-10-2024

Гость (15:57:43 01-10-2024) от веры дети не рождаются - дремучие люди...
Поговаривают, в Вифлееме когда-то такой родился хд

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Дюша

16:22:03 01-10-2024

Радость материнства дарует несколько другое...Ну в крайнем случае ЭКО...

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Дюша

16:31:30 01-10-2024

...В РПЦ призвали запретить оккультные и магические услуги...А сами то что оказывают со своими мощами и поясами?

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Гость

17:20:06 01-10-2024

Ох, читаю отзывы, сколько людей уже на срок себе наговорили. ))))) Есть закон о чувствах верующих, так то!

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Гость

17:58:50 01-10-2024

Гость (17:20:06 01-10-2024) Ох, читаю отзывы, сколько людей уже на срок себе наговорили.... Ну так там нет четких разграничений.
Если я в Аллаха верю, то Иисус для меня просто еврейский мальчик.
Ну а уж про пояс какой-то и говорить не чего.
Да и вообще Аллах у нас как-то авторитетнее в последнее время.
Жаль в Инштейна с Дарвином верят всё меньше и меньше, но видимо таков путь

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Гость

18:18:57 01-10-2024

Гость (17:20:06 01-10-2024) Ох, читаю отзывы, сколько людей уже на срок себе наговорили....
Закон есть, а чувства есть у верующих? Например, чувство меры? Не в храм пришли и высказали свое мнение. На мирской ресурс.

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Гость

19:02:43 01-10-2024

Гость (17:20:06 01-10-2024) Ох, читаю отзывы, сколько людей уже на срок себе наговорили.... я верую в здравый смысл, а вы оскорбляете меня своим существованием, т.к. в здравый смысл не веруете

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Гость

22:12:34 01-10-2024

Гость (17:20:06 01-10-2024) Ох, читаю отзывы, сколько людей уже на срок себе наговорили.... А о чувствах не верующих кто думает!?

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Гость

09:32:45 02-10-2024

Гость (17:20:06 01-10-2024) Ох, читаю отзывы, сколько людей уже на срок себе наговорили.... о, пассивная агрессия и латентная угроза от христианина и богобоязненного, я полагаю?

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гость

17:42:01 01-10-2024

а куда этот пояс надевать?

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Гость из будущего

10:55:33 02-10-2024

гость (17:42:01 01-10-2024) а куда этот пояс надевать?...
Если это пояс аж самой Богоридицы, она же Дева Мария, то вестимо как пояс целомудрия

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