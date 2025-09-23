В Барнауле 23 сентября перекроют часть улицы Ткацкой

Окончательные сроки завершения работ будут сообщены дополнительно

23 сентября 2025, 07:15, ИА Амител

Дорожный знак "Проезд запрещен" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на железнодорожном переезде движение автомобильного транспорта по улице Ткацкой в районе дома № 77ж/1 будет ограничено с 09:00 23 сентября, сообщает мэрия города.

Работы выполняет подрядная организация ООО "Алтайпромжелдортранс". Окончательные сроки завершения работ будут сообщены дополнительно.

Администрация города обращается к участникам дорожного движения с просьбой проявлять внимательность при движении по указанному участку и заранее планировать альтернативные маршруты для объезда зоны проведения работ.