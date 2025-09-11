НОВОСТИОбщество

В Барнауле 38% жителей против штрафов и увольнений за флирт на работе

Мужчины чаще женщин осуждают инициативу

11 сентября 2025, 15:42, ИА Амител

Флирт на работе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Флирт на работе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Женатых россиян необходимо штрафовать или увольнять за флирт на работе, заявил председатель Общероссийского общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов. Общество такую инициативу не одобрило. В Барнауле 38% жителей выступили против этого предложения, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

«За предложение высказались лишь 17% барнаульцев. Против – 38%, еще 45% затруднились дать однозначную оценку, что свидетельствует о неоднозначности и спорности предложенной темы», – говорится в исследовании.

Барнаульцы считают, что флирт – это не измена, более того, нет строгих критериев определения, что является флиртом, а что нет.

Стоит отметить, что чем старше опрошенные, тем большее недоумение у них вызывает инициатива. Если среди молодежи до 35 лет против выступают 32%, то среди респондентов старше 45 лет доля несогласных возрастает до 45%.

Мужчины чаще женщин осуждают инициативу (48 и 28% соответственно).

Опрос проведен с 5 по 9 сентября среди представителей экономически активного населения Барнаула.

Мужчина и женщина обнимаются / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Жители Барнаула ответили на вопрос, мешает ли любовь карьере

Лишь четверть опрошенных ставят на первое место профессиональные успехи
НОВОСТИОбщество
Барнаул Работа опросы

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

15:51:50 11-09-2025

Почему обязательно измена? Если персонажи свободны от брачных уз, на каком основании запрещать совершеннолетним людям устанавливать межличностные отношения?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:05:03 11-09-2025

какие 38% ? все против штрафов.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:33:51 11-09-2025

Государство само не знает, чего же оно хочет: с одной стороны, призывает граждан плодиться, с другой - грозит штрафом за флирт!?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:10:26 11-09-2025

На работе не нужно чушь пороть
Это только навредит рабочему процессу
За такое в некоторых компаниях увольняют
И прааильно делают.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:42:45 11-09-2025

Есть правило: не сри где живешь. Аналогично и с сексом на работе. Это табу. Проверено.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров