В Барнауле 38% жителей против штрафов и увольнений за флирт на работе
Мужчины чаще женщин осуждают инициативу
11 сентября 2025, 15:42, ИА Амител
Женатых россиян необходимо штрафовать или увольнять за флирт на работе, заявил председатель Общероссийского общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов. Общество такую инициативу не одобрило. В Барнауле 38% жителей выступили против этого предложения, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
«За предложение высказались лишь 17% барнаульцев. Против – 38%, еще 45% затруднились дать однозначную оценку, что свидетельствует о неоднозначности и спорности предложенной темы», – говорится в исследовании.
Барнаульцы считают, что флирт – это не измена, более того, нет строгих критериев определения, что является флиртом, а что нет.
Стоит отметить, что чем старше опрошенные, тем большее недоумение у них вызывает инициатива. Если среди молодежи до 35 лет против выступают 32%, то среди респондентов старше 45 лет доля несогласных возрастает до 45%.
Мужчины чаще женщин осуждают инициативу (48 и 28% соответственно).
Опрос проведен с 5 по 9 сентября среди представителей экономически активного населения Барнаула.
15:51:50 11-09-2025
Почему обязательно измена? Если персонажи свободны от брачных уз, на каком основании запрещать совершеннолетним людям устанавливать межличностные отношения?
16:05:03 11-09-2025
какие 38% ? все против штрафов.
19:33:51 11-09-2025
Государство само не знает, чего же оно хочет: с одной стороны, призывает граждан плодиться, с другой - грозит штрафом за флирт!?
21:10:26 11-09-2025
На работе не нужно чушь пороть
Это только навредит рабочему процессу
За такое в некоторых компаниях увольняют
И прааильно делают.
22:42:45 11-09-2025
Есть правило: не сри где живешь. Аналогично и с сексом на работе. Это табу. Проверено.