В Барнауле 38% жителей против штрафов и увольнений за флирт на работе

Мужчины чаще женщин осуждают инициативу

11 сентября 2025, 15:42, ИА Амител

Флирт на работе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Женатых россиян необходимо штрафовать или увольнять за флирт на работе, заявил председатель Общероссийского общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов. Общество такую инициативу не одобрило. В Барнауле 38% жителей выступили против этого предложения, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

«За предложение высказались лишь 17% барнаульцев. Против – 38%, еще 45% затруднились дать однозначную оценку, что свидетельствует о неоднозначности и спорности предложенной темы», – говорится в исследовании.

Барнаульцы считают, что флирт – это не измена, более того, нет строгих критериев определения, что является флиртом, а что нет.

Стоит отметить, что чем старше опрошенные, тем большее недоумение у них вызывает инициатива. Если среди молодежи до 35 лет против выступают 32%, то среди респондентов старше 45 лет доля несогласных возрастает до 45%.

Мужчины чаще женщин осуждают инициативу (48 и 28% соответственно).

Опрос проведен с 5 по 9 сентября среди представителей экономически активного населения Барнаула.