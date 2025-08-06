В Барнауле 9 августа пройдет музыкально-спортивный фестиваль "Смелость.Фест"

Ярким завершением мероприятия станет выступление хедлайнера – российского певца Драгни

Музыкально-спортивный фестиваль "Смелость.Фест" / Фото: предоставлено amic.ru

В Барнауле в субботу, 9 августа, с 12:00 до 21:00 на пешеходной части улицы Мало-Тобольской пройдет музыкально-спортивный фестиваль "Смелость.Фест".

Вход на фестиваль бесплатный, для получения контрольного браслета, который будет участвовать в розыгрыше, необходимо пройти регистрацию по ссылке.

«Пешеходная улица Мало-Тобольская превратится в пространство молодежной энергии, спорта, музыки и творчества, где каждый сможет найти для себя что-то важное», – рассказали организаторы.

Фестиваль проходит в рамках проекта "Смелость. Поколение Альфа" при поддержке гранта Всероссийского движения "Движение Первых" и платформы "Альфа Будущее" Альфа Банка. В Центре амбиций "СФЕРА" – организатор фестиваля – подчеркивают: мероприятие не ограничивается концертом или спортивным турниром, это – целая экосистема возможностей, созданная для молодых людей Алтайского края.

«Мы верим, что именно в регионах рождается настоящая сила и характер. Алтайский край – это территория молодых, которые умеют мечтать и действовать. Фестиваль "Смелость.Фест" – наш способ поддержать этих ребят, показать им, что их голос важен, а энергия может менять реальность. Мы не везем столицу в Барнаул – мы помогаем Барнаулу зазвучать громко», – подчеркнули сооснователи проекта "Смелость" и центра амбиций "СФЕРА" Владимир и Александра Купины.

Программа и площадки фестиваля

Гостей фестиваля ждет насыщенный день с несколькими тематическими площадками:

чемпионат по уличным танцам – зрелищные батлы танцоров в современных стилях стрит-дэнса: лучшие представители уличной сцены региона поборются за 30 000 рублей;

чемпионат по баскетболу 1х1 – динамичные поединки в формате "один на один" на специально подготовленной площадке. Турнир соберет сильнейших игроков и станет одной из самых зрелищных спортивных частей фестиваля. Победитель получит главный приз – 50 000 рублей;

чемпионат по воркауту – площадка силы и выносливости, где участники покажут мастерство в уличной гимнастике, проведут открытые тренировки, а также определят самых сильных;

граффити-спот – зона творчества, где уличные художники создадут масштабные арт-объекты прямо во время фестиваля;

лекторий в Доме Сухова – смысловое ядро фестиваля. Здесь пройдут лекции и живые разговоры с предпринимателями, педагогами, артистами, священниками и волонтерами. Это пространство, где смелость становится личным выбором и открытием;

площадки партнеров – компании, образовательные структуры и общественные организации региона подготовят собственные интерактивные программы, мастер-классы и активности для гостей;

главная сцена – днем здесь выступят региональные музыкальные группы и диджеи, пройдут челленджи и большое караоке-бинго. Вечером состоится финал баскетбольного чемпионата, розыгрыш путевки на Эльбрус среди финалистов премии "Смелость", а также розыгрыш ноутбука.

Конкурсная механика "Город "Смелых"

Особенность фестиваля – уникальная конкурсная механика. Каждый участник получит дорожную карту – "Паспорт участника", по которой необходимо пройти площадки фестиваля и выполнить задания. За каждое задание участник получает отметку.

Только собрав все отметки, можно принять участие в финальном розыгрыше. Главный приз фестиваля – новый MacBook, который будет разыгран на главной сцене вечером. Эта механика вовлечет не менее 700 человек и станет одним из самых ожидаемых элементов программы.

Музыкальный хедлайнер фестиваля

Ярким завершением фестиваля станет выступление хедлайнера – российского певца Драгни. Музыкант, участник шоу "Новая звезда", "Песни" и бывший резидент Comedy Club на ТНТ. Исполнитель хитов "Минус на минус", "Кометы", "Снимки" и других.