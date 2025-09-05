В Барнауле благоустраивают новый сквер на улице Антона Петрова. Фото

Уже сейчас в нем с удовольствием отдыхают жители города

05 сентября 2025, 19:45, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле благоустраивают сквер по улице Антона Петрова, 200. Сейчас специалисты оформляют пешеходную аллею. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Согласно плану, подрядчик должен обустроить парковочный карман, выложить тротуарную плитку и установить освещение на аллее, ведущей к детскому саду №271. Здесь планируют установить скамейки и урны, а также посеять газон. Об этом рассказал глава Ленинского района Евгений Авраменко. Кроме того, с его слов, в новом сквере заложили аллею в память о героическом подвиге русского народа в годы Великой Отечественной войны.

«Было высажено десять елей и столько же лип. В осенний период планируется продолжить озеленение сквера и высадить порядка 40 саженцев деревьев, заложив тем самым новую аллею. Надеемся, что после завершения всех благоустроительных работ данный сквер станет точкой притяжения для жителей не только Ленинского района, но и его гостей, а также еще одним подарком к 295-летию нашего любимого города», - отметил Авраменко.

Качество работ оценила инициативная группа. Ее представители подчеркнули, что сквер преображается прямо на глазах. Жители разных возрастов уже сейчас отдыхают в нем с удовольствием.

Как отметили в городской администрации, благоустраивать территорию начали еще в августе 2024 года. Сначала на участке снесли аварийные деревья, вырезали поросль, засыпали провалы от земляных погребов. Позже построили пешеходные дорожки и в виде круга выложили центральную зону отдыха. На ней появились скамейки, урны, фонари и две клумбы. Также был засеян газон, высажено 27 лип и шесть пузыреплодников.