Как выглядит участок на Антона Петрова в Барнауле, где вскоре появится новый сквер?

Завершить все работы подрядчик должен будет до 31 октября

30 июля 2025, 07:00, ИА Амител

Территория будущего сквера на Антона Петрова, 200 / Фото: amic.ru

В Барнауле планируется благоустройство сквера, расположенного на улице Антона Петрова, 200, недалеко от ТРЦ "Огни". Согласно данным, опубликованным на сайте госзакупок, на выполнение работ будет выделено почти 2,8 миллиона рублей.

Работы включают подготовку территории, устройство парковочного кармана, укладку асфальтированной дорожки, создание газона, установку скамейки с урной, а также монтаж столбов освещения. Завершить все работы подрядчик должен будет до 31 октября 2025 года, а сам контракт будет действовать до 10 декабря 2025 года.

Ранее в Барнауле обсудили благоустройство участка на пересечении улиц Максима Горького и Пушкина. В этом сквере появится памятный знак в честь 160-летия Федеральной службы судебных приставов.

Кроме этого, в центре Барнаула, у дома "Три богатыря" на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской, продолжается благоустройство территории. Здесь будет установлен памятник знаменитому писателю Фёдору Достоевскому.