В Барнауле больше сотни частных домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии
Специалисты планируют устранить повреждение к 20:30
25 февраля 2026, 09:54, ИА Амител
В Барнауле специалисты "Росводоканала Барнаул" проводят аварийно-восстановительные работы на водопроводе диаметром 315 мм в районе пересечения улиц 5-й Западной и Чудненко.
В связи с производственной необходимостью временно ограничено холодное водоснабжение по ряду адресов.
Под отключение попали многоквартирные жилые дома по адресу:
- ул. 5-я Западная, 59 (10 этажей);
- улица 5-я Западная, 67 (10 этажей);
- ул. Чудненко, 51 (3 этажа);
- ул. Чеглецова, 54 (10 этажей), 62 (10 этажей), 66Б (10 этажей), 66 (9 этажей), 72 (9 этажей), 74 (9 этажей),
- ул. Чихачева, 17 (10 этажей).
Социальные объекты:
- ул. Чудненко, 55 (детский сад).
Бойлерные:
- ул. Чеглецова, 70а.
Также без холодной воды остался частный сектор (всего — 119 частных домов):
- улица Речная — дома 28–50 и 27–49;
- улица 1-я Речная — дома 10–50 и 7–45;
- улица 2-я Речная — дома 6–46 и 7–43;
- улица 3-я Речная — дома 4–34;
- улица 5-я Западная, 40а, 42, 44, 46, 46а.
Для жителей организован подвоз воды по адресу: улица Чудненко, 51.
Ориентировочное время завершения работ — 20:30 25 февраля.
Оставить заявку на подвоз воды и уточнить дополнительную информацию можно по телефонам контакт-центра: 500-101 и 202-200.
10:23:17 25-02-2026
Чеглецова 66(9этажей) воды нет никакой,ни холодной,ни горячей.
10:51:19 25-02-2026
Гость (10:23:17 25-02-2026) Чеглецова 66(9этажей) воды нет никакой,ни холодной,ни горяче... Интересно, как ты организуешь наличие горячей воды при отсутствии холодной?
10:33:07 25-02-2026
Уже второй раз за зиму на том же месте! Нельзя один раз починить нормально?
13:16:03 25-02-2026
ну самое время погода так шепчет, а что к стати за потоп на Кутузова ближе к Ленточному бору там с утра трактора наледь гребут в кучи? там к стати всю зиму лужа.