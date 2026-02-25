В Барнауле больше сотни частных домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

Специалисты планируют устранить повреждение к 20:30

25 февраля 2026, 09:54, ИА Амител

Водопровод / Нет воды / Авария / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Барнауле специалисты "Росводоканала Барнаул" проводят аварийно-восстановительные работы на водопроводе диаметром 315 мм в районе пересечения улиц 5-й Западной и Чудненко.

В связи с производственной необходимостью временно ограничено холодное водоснабжение по ряду адресов.

Под отключение попали многоквартирные жилые дома по адресу:

ул. 5-я Западная, 59 (10 этажей);

улица 5-я Западная, 67 (10 этажей);

ул. Чудненко, 51 (3 этажа);

ул. Чеглецова, 54 (10 этажей), 62 (10 этажей), 66Б (10 этажей), 66 (9 этажей), 72 (9 этажей), 74 (9 этажей),

ул. Чихачева, 17 (10 этажей).

Социальные объекты:

ул. Чудненко, 55 (детский сад).

Бойлерные:

ул. Чеглецова, 70а.

Также без холодной воды остался частный сектор (всего — 119 частных домов):

улица Речная — дома 28–50 и 27–49;

улица 1-я Речная — дома 10–50 и 7–45;

улица 2-я Речная — дома 6–46 и 7–43;

улица 3-я Речная — дома 4–34;

улица 5-я Западная, 40а, 42, 44, 46, 46а.

Для жителей организован подвоз воды по адресу: улица Чудненко, 51.

Ориентировочное время завершения работ — 20:30 25 февраля.

Оставить заявку на подвоз воды и уточнить дополнительную информацию можно по телефонам контакт-центра: 500-101 и 202-200.