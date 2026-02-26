В Барнауле водитель маршрутки наорал на женщину, схватил сумочку и сказал "звонить Путину"

26 февраля 2026, 15:48, ИА Амител

В Барнауле водитель маршрутки накричал на женщину / Фото: предоставлено читательницей amic.ru

Жительница Барнаула потребовала разобраться с водителем маршрутки № 47, который накричал на нее, схватил и бросил ее сумочку и начал хулиганить. О произошедшем в салоне автобуса она рассказала amic.ru.

По словам читательницы, инцидент произошел 25 февраля в 07:44 на остановке "Сиреневая" на улице Взлетной. Госномер автобуса: В034НХ122.

«Автобус подошел уже полный, вошли всего три человека и водитель начал орать, чтобы проходили дальше. На мои возмущения посоветовал заткнуться и ехать на такси. За водителем находятся еще два разобранных сидячих места, которые отгорожены веревкой. Держаться было не за что и я, подвинув водительскую сумку с инструментом, поставила свою женскую сумочку и пакет. Водитель начал орать, чтобы я убрала, в ответ я отказалась. Водитель схватил мою женскую сумочку и пакет и швырнул так, что потом не мог найти. Крича при этом: "Пошла вон отсюда". Все рассыпалось. Не отдавал мне мои вещи, пока я не начала звонить в полицию. На мои слова, что я напишу жалобу, водитель ответил: "Звоните хоть Путину"», — рассказала женщина.

Она потребовала разобраться в ситуации, вызвать водителя на комиссию и применить административное и дисциплинарное взыскания. Также потребовала личных извинений от него.

Ранее в Барнауле кондуктор порвала пассажиру сдачу и обматерила. Мужчина позвонил диспетчеру, там пообещали передать всю информацию начальнику.