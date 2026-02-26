В Барнауле водитель маршрутки наорал на женщину, схватил сумочку и сказал "звонить Путину"
В ответ на возмущения посоветовал заткнуться и ехать на такси
26 февраля 2026, 15:48, ИА Амител
Жительница Барнаула потребовала разобраться с водителем маршрутки № 47, который накричал на нее, схватил и бросил ее сумочку и начал хулиганить. О произошедшем в салоне автобуса она рассказала amic.ru.
По словам читательницы, инцидент произошел 25 февраля в 07:44 на остановке "Сиреневая" на улице Взлетной. Госномер автобуса: В034НХ122.
«Автобус подошел уже полный, вошли всего три человека и водитель начал орать, чтобы проходили дальше. На мои возмущения посоветовал заткнуться и ехать на такси. За водителем находятся еще два разобранных сидячих места, которые отгорожены веревкой. Держаться было не за что и я, подвинув водительскую сумку с инструментом, поставила свою женскую сумочку и пакет. Водитель начал орать, чтобы я убрала, в ответ я отказалась. Водитель схватил мою женскую сумочку и пакет и швырнул так, что потом не мог найти. Крича при этом: "Пошла вон отсюда". Все рассыпалось. Не отдавал мне мои вещи, пока я не начала звонить в полицию. На мои слова, что я напишу жалобу, водитель ответил: "Звоните хоть Путину"», — рассказала женщина.
Она потребовала разобраться в ситуации, вызвать водителя на комиссию и применить административное и дисциплинарное взыскания. Также потребовала личных извинений от него.
Ранее в Барнауле кондуктор порвала пассажиру сдачу и обматерила. Мужчина позвонил диспетчеру, там пообещали передать всю информацию начальнику.
16:03:31 26-02-2026
Обратите внимание в очередной раз, не на здорового мужика наорали.
Почему-то всегда в таких ситуациях женщины и дети оказывются
16:16:24 26-02-2026
Гость (16:03:31 26-02-2026) Обратите внимание в очередной раз, не на здорового мужика на... Просто мужики не будут свои вещи толкать водителю, если он против.
16:23:05 26-02-2026
Гость (16:03:31 26-02-2026) Обратите внимание в очередной раз, не на здорового мужика на... и здесь в половине каментов бабы ей напихают
16:10:10 26-02-2026
ой, что-то будет... как снежный ком
16:11:37 26-02-2026
А в голову не приходило, что огорожено не просто так и есть причина? Твои сумки это только твоя проблема, и в крайнем случае можно было вежливо попросить а не чего-то там требовать и устанавливать свои порядки. Люди на остановках мерзнут потому что войти в маршрутку не могут, а эти курицы раскорячатся на входе и еще авоськи свои пристраивают как им удобнее.
16:26:27 26-02-2026
Ещё одна с куринными мозгами, все бояться не смогут выйти, облепят водителя и больше никто может войти, правильно водитель ей сказал, меня саму бесят эти тетки которые не проходят.
16:28:24 26-02-2026
обиженная хамка... держи свои сумки при себе
16:28:30 26-02-2026
Не объективный рассказ.
Нет версии водителя и фото скандальной бабы.
Хотя фото водителя напечатали.
16:42:54 26-02-2026
а вы представьте, вечером такой водила приходит домой и звонит телефон: с вами будет разговаривать ОН. И он аж привстает на задних. Ляпни не то и в лагеря....
16:45:31 26-02-2026
а вообще есть статья: глумление над государственными символами. Пять лет тюрьмы. Статью применяют и в данном случае тоже возможно ее применить
16:45:42 26-02-2026
Да-да.. какие есть доказательства? Видео.
16:48:38 26-02-2026
если бы этот неумный человек такое сделал в тайланде например и про их короля так прокричал ему бы уже дали пожизненное заключение
16:53:51 26-02-2026
Какие мужчины пошли ,оскорбляют женщин и бабы и хамки.А кому они эти сумки тащат недомужикам которые валяются на диваны и могут только брюзжать.Женщина сумку поставила какая катастрофа. Она простояла на остановки, а тут еще полная маршрутка и ехать далеко, держать сумки на весу тяжело. Какие мелкие пошли мужчины!
17:13:04 26-02-2026
Татьяна (16:53:51 26-02-2026) Какие мужчины пошли ,оскорбляют женщин и бабы и хамки.А кому... Откуда столько уточняющей информации? Откуда вы знаете, что ей ехать далеко? Она в 07:44 с ночной смены к мужику своему добиралась? Так это только к ее мужику претензии, что не может свою Татьяну с работы забрать и привезти домой, а только валяется на диване. А может быть вы свой личный негатив на мужа, на остальных решили распылить?
20:25:53 26-02-2026
Татьяна (16:53:51 26-02-2026) Какие мужчины пошли ,оскорбляют женщин и бабы и хамки.А кому... Ваш недомужик и ваши сумки это сугубо ваши личные проблемы. Какое отношение к ним имеют те, кто так же стоял на остановке и едет в той же маршрутке? Но вы считаете нормальным решать эти свои проблемы за счет других и возмущаетесь когда они с этим не согласны. Вот именно поэтому никакая не женщина, а баба и хамка. И да, деревню из бабы не вывести и никаким макияжем не замазать.
05:48:57 27-02-2026
Гость (20:25:53 26-02-2026) Ваш недомужик и ваши сумки это сугубо ваши личные проблемы. ... Какая-то психотравма с деревней связанная? Там есть дамы которые сто очков форы любой городской накинут по всем пунктам
16:55:47 26-02-2026
Опять и снова 47 маршрут. Они специально туда берут конченных водятлов, что-ли?!
17:06:37 26-02-2026
Тетка вошла и начала возмущаться, сумку свою убирать отказалась, когда ей предложили это сделать, то есть сама явно шла на конфликт.
17:20:41 26-02-2026
А почему сидения были отгорожены? Ведь перевозчик предоставляет услуги по контракту, где прописано количество сидячих мест. Нарушает контракт?
17:33:12 26-02-2026
Она в 07:44 с ночной смены к мужику своему добиралась?
Нет, она встала на заре, и думает: "Прокатиться, что ли на маршрутке, матерков в свой адрес от идиота послушать? А сумку возьму потяжелее, разомнусь заодно". Да сотни людей едут в это время и на работу и с ночных смен. А те кто работает сутками, вынуждены на сутки тащить с собой еду на работу. А то ещё и одежду. И они не виноваты, что в маршрутках китайских и без сумок не развернуться, но и тех не хватает. Отрывайтесь на перевозчиков и дармоедских чиновников администраций. Их прямая обязанность возить людей как людей, а они возят как скот на убой.
18:58:35 26-02-2026
Этот народ достоин того обращения с ним как сейчас. Вы видели эти с позволения сказать маршрутки? Это джихад-мобили запрещенных в России организаций. Особенно отличаются грязью, хамством и вызывающим поведением группа граждан управляющая ржавым ломом на 47 маршруте, под управлением ИП Фрей ГГ. Зачем они разбирают передние сиденья и перегораживают проход веревками и завешивают басмаческими коврами, а вернее старыми синтетическими половыми дорожками? Чтобы отгородить себя от пассажиров, при этом деньги требуют наличными, чтобы пешики в полупоклоне протягивали им свои полтинники и сотни. Такого кошмара в ОТ и не видел больше нигде в стране. Вы просто разок с ментами и видеокамерами залезли на конечной в этот маршрут и показали бы ролики по соцсетям. Уверен, успех вам обеспечен.
20:02:11 26-02-2026
Не от "сладкой" жизни становятся психами...
20:19:08 26-02-2026
Гость (20:02:11 26-02-2026) Не от "сладкой" жизни становятся психами......
Бабенки стали от разболтанности, вседозволенности и безделия.И не психами, а развязными кобылками.
21:03:11 26-02-2026
тиранить будут теперича
23:29:28 26-02-2026
Баба конечно осознанно готовилась и шла на конфликт, даже сразу камеру включила, знала, что будет горячо. Но и 47-е маршрутки я всегда пропускаю, даже если опаздываю - битком набитые сараи, от коротых даже через закрытые двери и запотевшие окна веет агрессией и негативом водителя и пассажиров.
09:41:09 27-02-2026
сказал "звонить Путину" --- есть подозрение, что теперь ему самому позвонят