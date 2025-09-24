В Барнауле движение на улицах Радищева и Интернациональной ограничат с 25 сентября
Движение будет ограничено до 30 октября
24 сентября 2025, 19:30, ИА Амител
В Барнауле с 25 сентября по 30 октября введут поэтапные ограничения движения по переулку Радищева и улице Интернациональной. Как сообщает пресс-служба мэрии, это связано со строительством новой теплосети.
Ограничения будут действовать в три этапа:
-
с 25 сентября по 10 октября – в переулке Радищева в районе дома № 50;
-
с 11 по 21 октября – на участке переулка Радищева от дома № 48а до ул. Интернациональной;
-
с 22 по 30 октября – на ул. Интернациональной между домами № 135 и № 136.
Изменения не затронут маршруты общественного транспорта. Водителям рекомендуют заранее планировать альтернативные пути объезда и соблюдать осторожность на указанных участках.
20:21:16 24-09-2025
Павловский сделайте. После ремонта эти горбы на дороге сколько ещё будут?
05:00:07 25-09-2025
Гость (20:21:16 24-09-2025) Павловский сделайте. После ремонта эти горбы на дороге сколь... Вообще закрыли, на Солнечной полянке)