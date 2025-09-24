Движение будет ограничено до 30 октября

24 сентября 2025, 19:30, ИА Амител

Дорожный знак "Проезд запрещен" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле с 25 сентября по 30 октября введут поэтапные ограничения движения по переулку Радищева и улице Интернациональной. Как сообщает пресс-служба мэрии, это связано со строительством новой теплосети.

Ограничения будут действовать в три этапа:

с 25 сентября по 10 октября – в переулке Радищева в районе дома № 50;

с 11 по 21 октября – на участке переулка Радищева от дома № 48а до ул. Интернациональной;

с 22 по 30 октября – на ул. Интернациональной между домами № 135 и № 136.

Изменения не затронут маршруты общественного транспорта. Водителям рекомендуют заранее планировать альтернативные пути объезда и соблюдать осторожность на указанных участках.