ФСБ по Алтайскому краю взыскала с браконьеров почти 500 тысяч рублей
Мужчины занимались нелегальным выловом цист артемии
05 февраля 2026, 13:17, ИА Амител
Михайловский районный суд Алтайского края завершил рассмотрение гражданского дела по иску регионального пограничного управления ФСБ к трем местным жителям.
Как сообщили в объединенной пресс‑службе судов края, с мужчин взыскана компенсация ущерба, нанесенного природе, — 473 тысячи рублей.
Ранее фигуранты уже понесли уголовную ответственность: их признали виновными по ч. 3 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биоресурсов").
Мужчины занимались нелегальным выловом цист артемии — ценного биологического ресурса, востребованного в косметологии и производстве кормов. Весь улов браконьеры успели продать, а вырученные деньги распределили между собой.
Суд установил, что доход от незаконной продажи цист артемии представляет собой прямой ущерб экологии. Взыскание назначено в солидарном порядке. Это означает, что всю сумму могут потребовать как с одного из ответчиков, так и с любого из них — вплоть до всех троих одновременно.
Теперь, помимо уголовного наказания, браконьеры столкнулись с серьезными финансовыми последствиями за нарушение природоохранного законодательства.
Ранее сообщалось, что браконьера на Алтае оштрафовали на 360 тысяч рублей за убийство трех косуль. Подозреваемый разделал туши, мясо сложил в мешки, а шкуры оставил на месте.
Комментарии 0