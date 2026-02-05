ФСБ по Алтайскому краю взыскала с браконьеров почти 500 тысяч рублей

Мужчины занимались нелегальным выловом цист артемии

05 февраля 2026, 13:17, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Михайловский районный суд Алтайского края завершил рассмотрение гражданского дела по иску регионального пограничного управления ФСБ к трем местным жителям.

Как сообщили в объединенной пресс‑службе судов края, с мужчин взыскана компенсация ущерба, нанесенного природе, — 473 тысячи рублей.

Ранее фигуранты уже понесли уголовную ответственность: их признали виновными по ч. 3 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биоресурсов").

Мужчины занимались нелегальным выловом цист артемии — ценного биологического ресурса, востребованного в косметологии и производстве кормов. Весь улов браконьеры успели продать, а вырученные деньги распределили между собой.

Суд установил, что доход от незаконной продажи цист артемии представляет собой прямой ущерб экологии. Взыскание назначено в солидарном порядке. Это означает, что всю сумму могут потребовать как с одного из ответчиков, так и с любого из них — вплоть до всех троих одновременно.

Теперь, помимо уголовного наказания, браконьеры столкнулись с серьезными финансовыми последствиями за нарушение природоохранного законодательства.

