Красавица из Омска представит Россию на конкурсе "Мисс Европа — 2026"
На конкурсе в Ливане конкурсантка продемонстрирует национальный костюм "Держава России"
05 февраля 2026, 13:33, ИА Амител
Уроженка Омска Ксения Гнедина представит Россию на международном конкурсе "Мисс Европа — 2026", который пройдет в Ливане. Об этом сообщили в пресс‑службе девушки изданию "Газета.ru".
У Ксении внушительный бэкграунд. Она окончила МГУ по специальности, связанной с телевидением, свободно владеет английским языком, занимается благотворительностью и имеет звание мастера спорта по большому теннису.
Ключевой акцент в выступлении российской участницы будет сделан на национальном костюме "Держава России". Наряд создан вручную российским дизайнером и отличается масштабностью. Его вес — 9 килограммов.
Костюм состоит из двух частей, а шлейф выполнен в цветах российского триколора. Ксения поделилась ожиданиями от конкурса:
«Это очень красивый костюм, я делаю на него большие ставки. Надеюсь, что жюри отметит мою подготовку, а главное — широту души российского народа. Образ шикарный, фотографии появятся на самом финале конкурса».
Гнедина намерена через национальный костюм раскрыть красоту и самобытность российских женщин на международной арене.
13:55:55 05-02-2026
а можно всех посмотреть?
14:09:22 05-02-2026
>> У Ксении внушительный бэкграунд
Да-да! А так хотелось взглянуть на её фронтраунд :-)
14:21:58 05-02-2026
Всем известно, зачем и кто проводит эти конкурсы, результат тоже всем известен, куда родители смотрят, ....
15:18:27 05-02-2026
Медведь-шатун (14:21:58 05-02-2026) Всем известно, зачем и кто проводит эти конкурсы, результат ...
Как куда, на размер выкупных, чтобы доче работать в жизни не пришлось. Причём это не веяние сегодняшнего времени, так было всегда.
15:28:17 05-02-2026
Радостно, что Омск стал Европой
19:20:01 05-02-2026
Очень сомнительное звание, ассоциируется с не лучшими понятиями