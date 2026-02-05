Красавица из Омска представит Россию на конкурсе "Мисс Европа — 2026"

На конкурсе в Ливане конкурсантка продемонстрирует национальный костюм "Держава России"

05 февраля 2026, 13:33, ИА Амител

Ксения Гнедина / Фото: пресс-служба Ксении Гнединой

Уроженка Омска Ксения Гнедина представит Россию на международном конкурсе "Мисс Европа — 2026", который пройдет в Ливане. Об этом сообщили в пресс‑службе девушки изданию "Газета.ru".

У Ксении внушительный бэкграунд. Она окончила МГУ по специальности, связанной с телевидением, свободно владеет английским языком, занимается благотворительностью и имеет звание мастера спорта по большому теннису.

Ключевой акцент в выступлении российской участницы будет сделан на национальном костюме "Держава России". Наряд создан вручную российским дизайнером и отличается масштабностью. Его вес — 9 килограммов.

Костюм состоит из двух частей, а шлейф выполнен в цветах российского триколора. Ксения поделилась ожиданиями от конкурса:

«Это очень красивый костюм, я делаю на него большие ставки. Надеюсь, что жюри отметит мою подготовку, а главное — широту души российского народа. Образ шикарный, фотографии появятся на самом финале конкурса».

Гнедина намерена через национальный костюм раскрыть красоту и самобытность российских женщин на международной арене.

Ранее сообщалось, что мисс Вселенная приедет в Барнаул на благотворительный конкурс красоты. Оксана Федорова возглавит жюри пятого ежегодного конкурса "Маленькая особенная мисс" для девочек с ограниченными возможностями здоровья.