Красавица из Омска представит Россию на конкурсе "Мисс Европа — 2026"

На конкурсе в Ливане конкурсантка продемонстрирует национальный костюм "Держава России"

05 февраля 2026, 13:33, ИА Амител

Ксения Гнедина / Фото: пресс-служба Ксении Гнединой
Ксения Гнедина / Фото: пресс-служба Ксении Гнединой

Уроженка Омска Ксения Гнедина представит Россию на международном конкурсе "Мисс Европа — 2026", который пройдет в Ливане. Об этом сообщили в пресс‑службе девушки изданию "Газета.ru".

У Ксении внушительный бэкграунд. Она окончила МГУ по специальности, связанной с телевидением, свободно владеет английским языком, занимается благотворительностью и имеет звание мастера спорта по большому теннису.

Ключевой акцент в выступлении российской участницы будет сделан на национальном костюме "Держава России". Наряд создан вручную российским дизайнером и отличается масштабностью. Его вес — 9 килограммов.

Костюм состоит из двух частей, а шлейф выполнен в цветах российского триколора. Ксения поделилась ожиданиями от конкурса:

«Это очень красивый костюм, я делаю на него большие ставки. Надеюсь, что жюри отметит мою подготовку, а главное — широту души российского народа. Образ шикарный, фотографии появятся на самом финале конкурса».

Гнедина намерена через национальный костюм раскрыть красоту и самобытность российских женщин на международной арене.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

13:55:55 05-02-2026

а можно всех посмотреть?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
@

14:09:22 05-02-2026

>> У Ксении внушительный бэкграунд

Да-да! А так хотелось взглянуть на её фронтраунд :-)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Медведь-шатун

14:21:58 05-02-2026

Всем известно, зачем и кто проводит эти конкурсы, результат тоже всем известен, куда родители смотрят, ....

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:18:27 05-02-2026

Медведь-шатун (14:21:58 05-02-2026) Всем известно, зачем и кто проводит эти конкурсы, результат ...
Как куда, на размер выкупных, чтобы доче работать в жизни не пришлось. Причём это не веяние сегодняшнего времени, так было всегда.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:28:17 05-02-2026

Радостно, что Омск стал Европой

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:20:01 05-02-2026

Очень сомнительное звание, ассоциируется с не лучшими понятиями

  1 Нравится
Ответить
