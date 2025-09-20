В Барнауле Госавтоинспекция проверит водителя маршрутки со странным поведением за рулем
Причины неадекватного поведения водителя выясняются
20 сентября 2025, 09:30, ИА Амител
Госавтоинспекция начала проверку в отношении водителя маршрутного автобуса № 144 в Барнауле после публикации видео, на котором он демонстрирует неадекватное поведение за рулем, сообщает "Инцидент Барнаул".
На записи видно, что шофер резко двигает руками, активно разговаривает с невидимым собеседником и постоянно почесывает нос, что вызвало обеспокоенность пассажиров.
Информация о происшествии была передана в ГУ МВД России по Алтайскому краю. В ведомстве подтвердили, что факт зафиксирован и передан в Госавтоинспекцию для проведения полноценной проверки.
Причины странного поведения водителя выясняются, специалисты проверят его физическое и психологическое состояние, а также соблюдение правил безопасности перевозок.
10:01:05 20-09-2025
Работа нервная вот и дёргается
10:31:48 20-09-2025
После проверки марршрут 44 закроют
Чтобы другим не повадно было
10:50:19 20-09-2025
Как раньше вроде и хорошо, когда не было этих мгновенных фотоаппаратов и камер. Но есть иногда польза. Но много б кого раздражало, если бы его просто так без согласия снимали на работе
12:45:25 20-09-2025
100% обдолбыш.
13:20:33 20-09-2025
Чувак по блютузу просто разговаривает
13:22:27 20-09-2025
При помощи телефона все разговаривают с невидимыми собеседниками и жестикулируют.
09:24:51 22-09-2025
Видно выпить сильно захотел,потому и нос чесал и активно воображал общение с собутыльником.