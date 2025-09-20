В Барнауле Госавтоинспекция проверит водителя маршрутки со странным поведением за рулем

Причины неадекватного поведения водителя выясняются

20 сентября 2025, 09:30, ИА Амител

Водитель автобуса 144 / Фото: "Инцидент Барнаул"

Госавтоинспекция начала проверку в отношении водителя маршрутного автобуса № 144 в Барнауле после публикации видео, на котором он демонстрирует неадекватное поведение за рулем, сообщает "Инцидент Барнаул".

На записи видно, что шофер резко двигает руками, активно разговаривает с невидимым собеседником и постоянно почесывает нос, что вызвало обеспокоенность пассажиров.

Информация о происшествии была передана в ГУ МВД России по Алтайскому краю. В ведомстве подтвердили, что факт зафиксирован и передан в Госавтоинспекцию для проведения полноценной проверки.

Причины странного поведения водителя выясняются, специалисты проверят его физическое и психологическое состояние, а также соблюдение правил безопасности перевозок.