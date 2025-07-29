В Барнауле изменили маршруты троллейбусов и трамваев из-за обрыва контактной сети

Авария произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Матросова

29 июля 2025, 16:00, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото: barnaul.org

В Барнауле временно изменили схемы движения трамваев и троллейбусов. Такие меры связаны с обрывом контактной сети на перекрестке проспект Ленина - улица Матросова. Об этом сообщили в администрации города.

Движение троллейбусов организовано следующим образом:

Троллейбус № 1 : Стадион - Депо №4 - Стадион;

: Стадион - Депо №4 - Стадион; Троллейбус № 7 : ул. Балтийская - Депо №4 - ул. Балтийская;

: ул. Балтийская - Депо №4 - ул. Балтийская; Троллейбус № 6: Солнечная Поляна - БШК - Солнечная поляна.

Схемы движения трамваев временно выглядят так:

Трамвай № 1 : Докучаево - ул. Попова - пр. Космонавтов - ул. Северо-Западная - ул. Антона Петрова - ул. Челюскинцев - ул. Анатолия - пл. Свободы, обратно так же;

: Докучаево - ул. Попова - пр. Космонавтов - ул. Северо-Западная - ул. Антона Петрова - ул. Челюскинцев - ул. Анатолия - пл. Свободы, обратно так же; Трамвай № 7 : Депо №3 - ул. Власихинская - ул. Попова - ул. Антона Петрова - ул. Челюскинцев - ул. Анатолия - пр. Красноармейский - Кордон, обратно так же;

: Депо №3 - ул. Власихинская - ул. Попова - ул. Антона Петрова - ул. Челюскинцев - ул. Анатолия - пр. Красноармейский - Кордон, обратно так же; Трамвай № 3: Пивзавод - ул. Попова - ул. Власихинская - ул. Малахова - ул. Антона Петрова - ул. Северо-Западная - Калинина - пр. Космонавтов - мкр. Поток, обратно так же.

Аварийная бригада МУП "Горэлектротранс" работает на участке.