В Барнауле изменили маршруты троллейбусов и трамваев из-за обрыва контактной сети
Авария произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Матросова
29 июля 2025, 16:00, ИА Амител
Трамвай в Барнауле / Фото: barnaul.org
В Барнауле временно изменили схемы движения трамваев и троллейбусов. Такие меры связаны с обрывом контактной сети на перекрестке проспект Ленина - улица Матросова. Об этом сообщили в администрации города.
Движение троллейбусов организовано следующим образом:
- Троллейбус № 1: Стадион - Депо №4 - Стадион;
- Троллейбус № 7: ул. Балтийская - Депо №4 - ул. Балтийская;
- Троллейбус № 6: Солнечная Поляна - БШК - Солнечная поляна.
Схемы движения трамваев временно выглядят так:
- Трамвай № 1: Докучаево - ул. Попова - пр. Космонавтов - ул. Северо-Западная - ул. Антона Петрова - ул. Челюскинцев - ул. Анатолия - пл. Свободы, обратно так же;
- Трамвай № 7: Депо №3 - ул. Власихинская - ул. Попова - ул. Антона Петрова - ул. Челюскинцев - ул. Анатолия - пр. Красноармейский - Кордон, обратно так же;
- Трамвай № 3: Пивзавод - ул. Попова - ул. Власихинская - ул. Малахова - ул. Антона Петрова - ул. Северо-Западная - Калинина - пр. Космонавтов - мкр. Поток, обратно так же.
Аварийная бригада МУП "Горэлектротранс" работает на участке.
