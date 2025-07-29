НОВОСТИТранспорт

В Барнауле изменили маршруты троллейбусов и трамваев из-за обрыва контактной сети

Авария произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Матросова

29 июля 2025, 16:00, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото: barnaul.org
Трамвай в Барнауле / Фото: barnaul.org

В Барнауле временно изменили схемы движения трамваев и троллейбусов. Такие меры связаны с обрывом контактной сети на перекрестке проспект Ленина - улица Матросова. Об этом сообщили в администрации города.

Движение троллейбусов организовано следующим образом:

  • Троллейбус № 1: Стадион - Депо №4 - Стадион;
  • Троллейбус № 7: ул. Балтийская  - Депо №4 - ул. Балтийская;
  • Троллейбус № 6: Солнечная Поляна - БШК - Солнечная поляна.

Схемы движения трамваев временно выглядят так:

  • Трамвай № 1: Докучаево - ул. Попова - пр. Космонавтов - ул. Северо-Западная  - ул. Антона Петрова - ул. Челюскинцев - ул. Анатолия - пл. Свободы, обратно так же;
  • Трамвай № 7: Депо №3 - ул. Власихинская - ул. Попова - ул. Антона Петрова - ул. Челюскинцев - ул. Анатолия - пр. Красноармейский - Кордон, обратно так же;
  • Трамвай № 3: Пивзавод - ул. Попова - ул. Власихинская - ул. Малахова - ул. Антона Петрова - ул. Северо-Западная - Калинина - пр. Космонавтов - мкр. Поток, обратно так же.

Аварийная бригада МУП "Горэлектротранс" работает на участке.

Барнаул общественный транспорт дорожное движение

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров