В Барнауле изменится движение трамваев №2 и №7

Причиной станут ремонтные работы на автомобильном переезде

16 июля 2023, 13:48, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле изменится движение двух трамвайных маршрутов — № 2 и № 7. Как сообщает пресс-центр мэрии, причиной станет ремонт путей на автомобильном переезде по улице Попова между остановками Павловский тракт и улицы 280 лет Барнаулу.

Так, движение будут перекрывать с 17 по 24 июля с 22:00 по 05:30. Ограничения будут вводить ежедневно, в этот момент проводя ремонтные работы.

В это время трамваи будут ходить по следующим схемам: