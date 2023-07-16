В Барнауле изменится движение трамваев №2 и №7
Причиной станут ремонтные работы на автомобильном переезде
16 июля 2023, 13:48, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Барнауле изменится движение двух трамвайных маршрутов — № 2 и № 7. Как сообщает пресс-центр мэрии, причиной станет ремонт путей на автомобильном переезде по улице Попова между остановками Павловский тракт и улицы 280 лет Барнаулу.
Так, движение будут перекрывать с 17 по 24 июля с 22:00 по 05:30. Ограничения будут вводить ежедневно, в этот момент проводя ремонтные работы.
В это время трамваи будут ходить по следующим схемам:
- трамвай №2: остановка "Поток" — улица Попова — улица Антона Петрова — пересечение улицы Антона Петрова и улицы Малахова. По этой же схеме в обратном направлении
- трамвай №7: КП "Кордон" — Змеиногорский тракт — проспект Красноармейский — улица Анатолия — улица Челюскинцев — проспект Строителей — проспект Советской Армии — улица Антона Петрова — улица Малахова — остановка "Пивзавод". В обратном направлении аналогично.
23:26:49 16-07-2023
А в это время ходят трамваи??