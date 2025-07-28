В Барнауле молодой водитель сбил парня с девушкой на пешеходном переходе

Пострадавших госпитализировали

28 июля 2025, 10:13, ИА Амител

ДТП в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле в воскресенье вечером, 27 июля, на улице Советской Армии, в районе дома № 131, водитель автомобиля Kia сбил двух человек на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает алтайская полиция.

«22-летний водитель допустил наезд на двух пешеходов - 20-летнего парня и 16-летнюю девушку. Пострадавших госпитализировали в Городскую больницу № 1», - рассказали в ведомстве.

По факту ДТП проводится проверка.

