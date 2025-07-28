В Барнауле молодой водитель сбил парня с девушкой на пешеходном переходе
Пострадавших госпитализировали
28 июля 2025, 10:13, ИА Амител
ДТП в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле в воскресенье вечером, 27 июля, на улице Советской Армии, в районе дома № 131, водитель автомобиля Kia сбил двух человек на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает алтайская полиция.
«22-летний водитель допустил наезд на двух пешеходов - 20-летнего парня и 16-летнюю девушку. Пострадавших госпитализировали в Городскую больницу № 1», - рассказали в ведомстве.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее в Барнауле водитель иномарки сбил пожилого велосипедиста на пешеходном переходе.
10:34:34 28-07-2025
Один недоумок предлогал после 60-ти лет запретить управлять авто.
11:18:26 28-07-2025
Гость (10:34:34 28-07-2025) Один недоумок предлогал после 60-ти лет запретить управлять ... А что не так? У 60 летнего такая же реакция как у обкуренного 20 летнего.
12:50:13 28-07-2025
Гость (11:18:26 28-07-2025) А что не так? У 60 летнего такая же реакция как у обкуренног... Откуда про реакцию знаешь, тебе за 60? У молодых зачастую "музон"/телефон- там вся реакция.
18:41:54 28-07-2025
Гость (11:18:26 28-07-2025) А что не так? У 60 летнего такая же реакция как у обкуренног... А причем тут реакция. Мед статистика. Разволнуется, сердечко прихватит пенсионеру, в дальше дтп... Да и таблеток больше принимают в их возрасте. А в инструкциях написано влияние на управление тс. Но на это тоже никто не обращает внимания
07:37:35 29-07-2025
Гость (18:41:54 28-07-2025) А причем тут реакция. Мед статистика. Разволнуется, сердечко... Ты дурак ?!
11:55:31 28-07-2025
Гость (10:34:34 28-07-2025) Один недоумок предлогал после 60-ти лет запретить управлять ...
Там была сразу группа недоумков. А статистика неумолима, если вводить дополнительные требования к здоровью водителей из-за их излишней аварийной опасности, то это будут 18-25 летние, а дальше 25-35 летние и т.д.
11:06:55 28-07-2025
Так сделайте же вы эти переходы РУГУЛИРУЕМЫЕ, хотя бы там, где уже случались аварии.
13:57:18 28-07-2025
Совет (11:06:55 28-07-2025) Так сделайте же вы эти переходы РУГУЛИРУЕМЫЕ, хотя бы там, г... На пересечении Комсомольского и ул.им. Чкалова сегодня в районе 10.40 девушка на черном мерседесе с телефоном в ухе пролетела на красный свет. При этом едва не сбив пешиков и чуть не столкнулась с автомобилем, по моему Ниссан. При чем тут пенсионеры?
23:22:50 28-07-2025
Гость (13:57:18 28-07-2025) На пересечении Комсомольского и ул.им. Чкалова сегодня в рай... На этом ПП девушка в наушниках вышла на красный, повезло ехал не быстро успел остановиться.
11:10:48 28-07-2025
на этом ПП каждые полгода сбивают
11:17:20 28-07-2025
Теперь будут смотреть по сторонам - как правила требуют, прежде чем бездумно шагать по нерегулируемым переходам. А водителя молодого теперь не только прав лишат, но и уголовку могут завести - гонщики недоделанные. Жизнь научит мозги включать, правда не всех.
12:57:26 28-07-2025
Гость (11:17:20 28-07-2025) Теперь будут смотреть по сторонам - как правила требуют, пре... Вы видео на Инцидент Барнаул посмотрите - там водитель просто резко свернул с пустой своей полосы на пешеходов и через них в кусты. Он бы их сбил, даже если бы они стояли на тротуаре.
21:16:19 28-07-2025
А почему все молчат, что за рулем был приезжий из Ср.Азии, вроде бы как уже несколько проживающий в АК? И что представители диаспоры прискакали быстрее чем ГАИ или скорая? На дроме есть инфа от человека проживающего рядом с местом ДТП.