В Барнауле можно выгодно купить автомобиль ГАЗ по обновленной программе льготного лизинга

Скидку временно увеличили до 20%, что позволит сэкономить до 1 млн рублей

08 сентября 2025, 12:00, ИА Амител erid: 2W5zFHF82kg

Автомобили ГАЗ / Иллюстрация предоставлена "Автоцентр ГАЗ Южный"

Минпромторг России объявил о значительном увеличении скидки по программе льготного лизинга легких коммерческих автомобилей. В рамках антикризисных мер поддержка покупателей увеличена с 10 до 20%, что позволяет сэкономить до 1 млн рублей на приобретении автомобиля.

Основные условия программы

Максимальная выгода теперь составляет до 1 млн рублей на приобретение автомобилей категорий M2, N1 и N2*. Программа распространяется на новые машины, выпущенные в 2024 году, а также на транспорт, произведенный не ранее 1 октября 2024 года.

Специальное предложение ограничено по времени: воспользоваться увеличенной скидкой можно при заключении договоров лизинга с 8 по 30 сентября 2025 года.

Предложение распространяется на все автомобили продуктовой линейки ГАЗ. Программа суммируется с фирменными финансовыми продуктами. Общая выгода может составить до 30% от первоначальной стоимости авто.

Где приобрести

"Автоцентр ГАЗ Южный" предлагает клиентам воспользоваться преимуществами обновленной программы льготного лизинга.

Специалисты компании помогут:

подобрать оптимальный вариант автомобиля;

рассчитать условия лизинга;

оформить все необходимые документы.

Приходите обновить автопарк на максимально выгодных условиях. Количество автомобилей по специальной программе ограничено.

"Автоцентр ГАЗ Южный"

Адрес: г. Барнаул, ул. Белинского, 20г

Телефон: (3852) 222-931

Сайт

Услуги по предоставлению лизинга оказывают компании-партнеры. Подробности уточняйте по телефону +7 (3852) 222-931.

*M2 ("Эм2"); N1 ("Эн1"); N2 ("Эн2")

ООО "Алтайгазавтосервис"

Реклама