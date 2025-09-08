В Барнауле можно выгодно купить автомобиль ГАЗ по обновленной программе льготного лизинга
Скидку временно увеличили до 20%, что позволит сэкономить до 1 млн рублей
Минпромторг России объявил о значительном увеличении скидки по программе льготного лизинга легких коммерческих автомобилей. В рамках антикризисных мер поддержка покупателей увеличена с 10 до 20%, что позволяет сэкономить до 1 млн рублей на приобретении автомобиля.
Основные условия программы
Максимальная выгода теперь составляет до 1 млн рублей на приобретение автомобилей категорий M2, N1 и N2*. Программа распространяется на новые машины, выпущенные в 2024 году, а также на транспорт, произведенный не ранее 1 октября 2024 года.
Специальное предложение ограничено по времени: воспользоваться увеличенной скидкой можно при заключении договоров лизинга с 8 по 30 сентября 2025 года.
Предложение распространяется на все автомобили продуктовой линейки ГАЗ. Программа суммируется с фирменными финансовыми продуктами. Общая выгода может составить до 30% от первоначальной стоимости авто.
Где приобрести
"Автоцентр ГАЗ Южный" предлагает клиентам воспользоваться преимуществами обновленной программы льготного лизинга.
Специалисты компании помогут:
- подобрать оптимальный вариант автомобиля;
- рассчитать условия лизинга;
- оформить все необходимые документы.
Приходите обновить автопарк на максимально выгодных условиях. Количество автомобилей по специальной программе ограничено.
"Автоцентр ГАЗ Южный"
Адрес: г. Барнаул, ул. Белинского, 20г
Телефон: (3852) 222-931
Услуги по предоставлению лизинга оказывают компании-партнеры. Подробности уточняйте по телефону +7 (3852) 222-931.
*M2 ("Эм2"); N1 ("Эн1"); N2 ("Эн2")
