В Барнауле мужчина избил подростка на самокате после наезда на женщину

Злоумышленник скрылся на белом Nissan Almera с рекламой на заднем стекле

20 сентября 2025, 16:03, ИА Амител

Мужчина избил подростка / Фото: "Инцидент Барнаул"

18 сентября в Барнауле возле дома на ул. Попова, 158, произошел инцидент с применением насилия к несовершеннолетней, сообщает "Инцидент Барнаул".

Мужчина, предположительно, защищая свою спутницу, на которую случайно наехала девочка-подросток на самокате, устроил расправу над ребенком.

По данным очевидцев, злоумышленник скрылся на белом Nissan Almera с рекламой на заднем стекле.

Сообщение о происшествии уже зарегистрировано в УМВД России по Барнаулу, проводится проверка. Правоохранители устанавливают личность подозреваемого и все обстоятельства инцидента.