В Барнауле мужчина избил подростка на самокате после наезда на женщину

Злоумышленник скрылся на белом Nissan Almera с рекламой на заднем стекле

20 сентября 2025, 16:03, ИА Амител

Мужчина избил подростка / Фото: "Инцидент Барнаул"
18 сентября в Барнауле возле дома на ул. Попова, 158, произошел инцидент с применением насилия к несовершеннолетней, сообщает "Инцидент Барнаул".

Мужчина, предположительно, защищая свою спутницу, на которую случайно наехала девочка-подросток на самокате, устроил расправу над ребенком.

По данным очевидцев, злоумышленник скрылся на белом Nissan Almera с рекламой на заднем стекле.

Сообщение о происшествии уже зарегистрировано в УМВД России по Барнаулу, проводится проверка. Правоохранители устанавливают личность подозреваемого и все обстоятельства инцидента.

Барнаул дети избиения

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

17:34:45 20-09-2025

Расправа над ребенком? Случайно наехала? Поговорка, " За нечаянно бьют отчаянно" очень здесь к месту! Я против насилия- да! Но беспредел с самокатчиками заставляет людей действовать вот так. Эти бои без правил- не мы придумали. Оправдывать применение силы не дело, но когда человек на эмоциях, он не на такое способен.К сожалению власти не хотят принимать ничего радикального чтобы защитить пешеходов от этих " ездунов" Страшно ходить и гулять по тротуарам. Уже инстинктивно постоянно крутишь головой и жалеешь, что не придумали глаз на затылке! А за пожилых родителей страшно вдвойне. У них скорость реакции другая. Так, что надо бороться с причиной и следствия не будет.

  

Avatar Picture
Гость

18:09:23 20-09-2025

Злоумышленник,как раз,на самокате.

  

Avatar Picture
Шерлок

20:58:38 20-09-2025

Мужик прав. Девочка летела по тротуару, врезалась в женщину. Плохо, что звука нет. Вероятно, нахамила. Иначе мужик за ней бы не погнался. На видео не видно, что было дальше. Но, вероятно, малолетка выхватила за базар. Учите своих детей отвечать за слова. Могут и голову открутить за необдуманно сказанное

  

Avatar Picture
Гость

21:01:04 20-09-2025

Думаю, что так поступит большинство, увидев наезд на близкого человека. Надо запретить самокаты на тротуарах уже давно. Тротуар должен быть только для пешеходов.

  

Avatar Picture
Гость

11:03:49 21-09-2025

все извращено,управляя транспортным средством,а самокат таким является,двигаясь по тротуару,совершила наезд на пешехода,чем причинила пострадавшей физическую боль и моральные страдания.
вот надо как интерпретировать события.

  

Avatar Picture
Гость

16:36:06 21-09-2025

Виноваты родители подростка и их надо наказывать.

  

