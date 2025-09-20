В Барнауле мужчина избил подростка на самокате после наезда на женщину
Злоумышленник скрылся на белом Nissan Almera с рекламой на заднем стекле
20 сентября 2025, 16:03, ИА Амител
Мужчина избил подростка / Фото: "Инцидент Барнаул"
18 сентября в Барнауле возле дома на ул. Попова, 158, произошел инцидент с применением насилия к несовершеннолетней, сообщает "Инцидент Барнаул".
Мужчина, предположительно, защищая свою спутницу, на которую случайно наехала девочка-подросток на самокате, устроил расправу над ребенком.
По данным очевидцев, злоумышленник скрылся на белом Nissan Almera с рекламой на заднем стекле.
Сообщение о происшествии уже зарегистрировано в УМВД России по Барнаулу, проводится проверка. Правоохранители устанавливают личность подозреваемого и все обстоятельства инцидента.
17:34:45 20-09-2025
Расправа над ребенком? Случайно наехала? Поговорка, " За нечаянно бьют отчаянно" очень здесь к месту! Я против насилия- да! Но беспредел с самокатчиками заставляет людей действовать вот так. Эти бои без правил- не мы придумали. Оправдывать применение силы не дело, но когда человек на эмоциях, он не на такое способен.К сожалению власти не хотят принимать ничего радикального чтобы защитить пешеходов от этих " ездунов" Страшно ходить и гулять по тротуарам. Уже инстинктивно постоянно крутишь головой и жалеешь, что не придумали глаз на затылке! А за пожилых родителей страшно вдвойне. У них скорость реакции другая. Так, что надо бороться с причиной и следствия не будет.
18:09:23 20-09-2025
Злоумышленник,как раз,на самокате.
20:58:38 20-09-2025
Мужик прав. Девочка летела по тротуару, врезалась в женщину. Плохо, что звука нет. Вероятно, нахамила. Иначе мужик за ней бы не погнался. На видео не видно, что было дальше. Но, вероятно, малолетка выхватила за базар. Учите своих детей отвечать за слова. Могут и голову открутить за необдуманно сказанное
21:01:04 20-09-2025
Думаю, что так поступит большинство, увидев наезд на близкого человека. Надо запретить самокаты на тротуарах уже давно. Тротуар должен быть только для пешеходов.
11:03:49 21-09-2025
все извращено,управляя транспортным средством,а самокат таким является,двигаясь по тротуару,совершила наезд на пешехода,чем причинила пострадавшей физическую боль и моральные страдания.
вот надо как интерпретировать события.
16:36:06 21-09-2025
Виноваты родители подростка и их надо наказывать.