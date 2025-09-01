В Барнауле на четыре дня перекроют Социалистический проспект
Ограничение связано с проведением культурно-массового мероприятия "АМфест"
01 сентября 2025, 16:35, ИА Амител
С 10:00 2 сентября до 18:00 6 сентября в Барнауле будет полностью перекрыто движение по проспекту Социалистическому на участке от улицы Пушкина до улицы Ползунова. Ограничение связано с проведением культурно-массового мероприятия "АМфест", сообщает пресс-служба администрации города.
На период ограничения движение общественного транспорта будет организовано по измененным маршрутам:
автобус № 20 (в направлении пл. Спартака) – без изменений; обратно – через пр. Красноармейский и ул. Ползунова;
автобус № 55 (от пл. Победы) – без изменений; обратно – через пр. Красноармейский, ул. Ползунова и пр. Ленина;
автобус № 70р (от мкр-на Восточный) – без изменений; обратно – через пр. Красноармейский, ул. Ползунова и пр. Ленина;
автобус № 73р (к пл. Спартака) – через пр. Красноармейский и разворот на ул. Ползунова; обратно – без изменений;
автобусы № 109, 109оп (от "Мебельной фабрики"): через пл. Спартака и пр. Красноармейский; обратно – без изменений;
автобус № 60 (от "Спартака-2") – через пр. Социалистический, ул. Ползунова, пр. Красноармейский и ул. Пушкина; обратно – без изменений.
Водителям и пешеходам рекомендуется заранее планировать маршруты и соблюдать указания дорожных знаков и организаторов движения.
17:20:30 01-09-2025
Как вы задолбали со своими перекрытиями !!! Других мест в городе нет что-ли ? Работаю там рядом, постоянно не подъехать, все перекрыто.
20:15:11 01-09-2025
Гость (17:20:30 01-09-2025) Как вы задолбали со своими перекрытиями !!! Других мест в го... Не нервничайте. Из-за Вас отменим всё. Даже пенсионный возраст.
09:46:08 02-09-2025
Что еще за АМфест? Что за шабаш? Что за пир во время чумы? Дня города чтоль не хватило?
Идите вон на набережную и там АМфестничайте. И перекрывать не надо площадь и самые горячие фестники в водах Оби могут охладиться.
09:55:00 02-09-2025
Гость (09:46:08 02-09-2025) Что еще за АМфест? Что за шабаш? Что за пир во время чумы? Д... Фестиваль американского независимого кино AMFEST