В Барнауле на четыре дня перекроют Социалистический проспект

Ограничение связано с проведением культурно-массового мероприятия "АМфест"

01 сентября 2025, 16:35, ИА Амител

Дорожный знак "Проезд запрещен" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 10:00 2 сентября до 18:00 6 сентября в Барнауле будет полностью перекрыто движение по проспекту Социалистическому на участке от улицы Пушкина до улицы Ползунова. Ограничение связано с проведением культурно-массового мероприятия "АМфест", сообщает пресс-служба администрации города.

На период ограничения движение общественного транспорта будет организовано по измененным маршрутам:

автобус № 20 (в направлении пл. Спартака) – без изменений; обратно – через пр. Красноармейский и ул. Ползунова;

автобус № 55 (от пл. Победы) – без изменений; обратно – через пр. Красноармейский, ул. Ползунова и пр. Ленина;

автобус № 70р (от мкр-на Восточный) – без изменений; обратно – через пр. Красноармейский, ул. Ползунова и пр. Ленина;

автобус № 73р (к пл. Спартака) – через пр. Красноармейский и разворот на ул. Ползунова; обратно – без изменений;

автобусы № 109, 109оп (от "Мебельной фабрики"): через пл. Спартака и пр. Красноармейский; обратно – без изменений;

автобус № 60 (от "Спартака-2") – через пр. Социалистический, ул. Ползунова, пр. Красноармейский и ул. Пушкина; обратно – без изменений.

Водителям и пешеходам рекомендуется заранее планировать маршруты и соблюдать указания дорожных знаков и организаторов движения.