В Барнауле на улице Новой загорелся частный дом и взорвался газовый баллон

Пострадавших в ходе происшествия нет

20 августа 2025, 07:35, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Вечером 19 августа в одном из частных домов Барнаула вспыхнул пожар и прогремел взрыв. Очевидцы заметили густой дым в районе улицы Юрина. Соответствующие кадры опубликовали участники сообщества "Инцидент Барнаул".

«Судя по записи, во время тушения произошла разгерметизация газового баллона», – прокомментировали происходящее барнаульцы.

Как уточнили в МЧС Алтайского края, пожар вспыхнул на улице Новой. На момент прибытия спасателей горели частный нежилой дом, баня и строительный вагончик. В ходе тушения пожара взорвался бытовой газовый баллон. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Огонь ликвидировали 30 человек личного состава и семь автоцистерн. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают.

Фото: МЧС Алтайского края