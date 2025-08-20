В Барнауле на улице Новой загорелся частный дом и взорвался газовый баллон
Пострадавших в ходе происшествия нет
20 августа 2025, 07:35, ИА Амител
Вечером 19 августа в одном из частных домов Барнаула вспыхнул пожар и прогремел взрыв. Очевидцы заметили густой дым в районе улицы Юрина. Соответствующие кадры опубликовали участники сообщества "Инцидент Барнаул".
«Судя по записи, во время тушения произошла разгерметизация газового баллона», – прокомментировали происходящее барнаульцы.
Как уточнили в МЧС Алтайского края, пожар вспыхнул на улице Новой. На момент прибытия спасателей горели частный нежилой дом, баня и строительный вагончик. В ходе тушения пожара взорвался бытовой газовый баллон. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.
Огонь ликвидировали 30 человек личного состава и семь автоцистерн. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают.
