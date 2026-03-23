В Барнауле начали продавать пасхальные куличи за три недели до праздника
В этом году православные христиане отметят Пасху 12 апреля
23 марта 2026, 12:34, ИА Амител
В Барнауле в магазинах начали продавать пасхальные куличи за несколько недель до праздника. В этом году Пасха у православных христиан отмечается 12 апреля, однако торговля традиционной выпечкой уже стартовала, как и продажа украшений для яиц и куличей, пишет "Катунь 24".
На этом фоне в России вновь обсуждают возможные ограничения на раннюю продажу пасхальной продукции. С инициативой выступил Михаил Иванов — заместитель председателя Всемирного русского народного собора и глава движения "Россия православная". В интервью он заявил, что продажа куличей задолго до праздника может восприниматься как неуважение к религиозным традициям.
По его словам, часть крупных торговых сетей уже придерживается негласных ограничений и старается не начинать продажи слишком рано. Однако небольшие магазины и заведения общепита нередко игнорируют такие подходы, стремясь привлечь покупателей в преддверии праздника.
12:40:33 23-03-2026
Да-да-да, давайте, оштрафуйте их, чтоб неповадно было. А лучше посадите. Чтобы потом никто с продажей куличей вообще не связывался, потому как себе дороже. Потому что потом они придумают, что их утилизировать нельзя, ибо священно или еще что-нибудь.
13:45:09 23-03-2026
И венки у кладбища продают не в родительский день! Контрафакт. Ещё и без маркировки.
13:46:04 23-03-2026
Свечки в церкви без акциза.
14:15:11 23-03-2026
Это получается, как один черт у другого черта кочергу украл.
14:25:34 23-03-2026
И кому они сейчас нужны то?))
15:07:49 23-03-2026
это как новогодними товарами - скоро летом будут шары к елкам продавать начинать, а потом и круглый год
17:37:04 23-03-2026
мимопроходил (15:07:49 23-03-2026) это как новогодними товарами - скоро летом будут шары к елка... Да, и ёлочные базары надо открывать где-нибудь в октябре
16:14:44 23-03-2026
фу так делать. кто атк делает проклятия им до 7го колена. аминь