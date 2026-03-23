В Барнауле начали продавать пасхальные куличи за три недели до праздника

В этом году православные христиане отметят Пасху 12 апреля

23 марта 2026, 12:34, ИА Амител

Пасхальные куличи на полке в магазине / Фото: "Катунь 24"
Пасхальные куличи на полке в магазине / Фото: "Катунь 24"

В Барнауле в магазинах начали продавать пасхальные куличи за несколько недель до праздника. В этом году Пасха у православных христиан отмечается 12 апреля, однако торговля традиционной выпечкой уже стартовала, как и продажа украшений для яиц и куличей, пишет "Катунь 24".

На этом фоне в России вновь обсуждают возможные ограничения на раннюю продажу пасхальной продукции. С инициативой выступил Михаил Иванов — заместитель председателя Всемирного русского народного собора и глава движения "Россия православная". В интервью он заявил, что продажа куличей задолго до праздника может восприниматься как неуважение к религиозным традициям.

По его словам, часть крупных торговых сетей уже придерживается негласных ограничений и старается не начинать продажи слишком рано. Однако небольшие магазины и заведения общепита нередко игнорируют такие подходы, стремясь привлечь покупателей в преддверии праздника.

Барнаул праздники религия пасха
Гость

12:40:33 23-03-2026

Да-да-да, давайте, оштрафуйте их, чтоб неповадно было. А лучше посадите. Чтобы потом никто с продажей куличей вообще не связывался, потому как себе дороже. Потому что потом они придумают, что их утилизировать нельзя, ибо священно или еще что-нибудь.

Гость

13:45:09 23-03-2026

И венки у кладбища продают не в родительский день! Контрафакт. Ещё и без маркировки.

Гость

13:46:04 23-03-2026

Свечки в церкви без акциза.

Гость

14:15:11 23-03-2026

Это получается, как один черт у другого черта кочергу украл.

Гость

14:25:34 23-03-2026

И кому они сейчас нужны то?))

мимопроходил

15:07:49 23-03-2026

это как новогодними товарами - скоро летом будут шары к елкам продавать начинать, а потом и круглый год

Юс

17:37:04 23-03-2026

мимопроходил (15:07:49 23-03-2026) это как новогодними товарами - скоро летом будут шары к елка... Да, и ёлочные базары надо открывать где-нибудь в октябре

Гость

16:14:44 23-03-2026

фу так делать. кто атк делает проклятия им до 7го колена. аминь

