В Барнауле начали продавать пасхальные куличи за три недели до праздника

В этом году православные христиане отметят Пасху 12 апреля

23 марта 2026, 12:34, ИА Амител

Пасхальные куличи на полке в магазине / Фото: "Катунь 24"

В Барнауле в магазинах начали продавать пасхальные куличи за несколько недель до праздника. В этом году Пасха у православных христиан отмечается 12 апреля, однако торговля традиционной выпечкой уже стартовала, как и продажа украшений для яиц и куличей, пишет "Катунь 24".

На этом фоне в России вновь обсуждают возможные ограничения на раннюю продажу пасхальной продукции. С инициативой выступил Михаил Иванов — заместитель председателя Всемирного русского народного собора и глава движения "Россия православная". В интервью он заявил, что продажа куличей задолго до праздника может восприниматься как неуважение к религиозным традициям.

По его словам, часть крупных торговых сетей уже придерживается негласных ограничений и старается не начинать продажи слишком рано. Однако небольшие магазины и заведения общепита нередко игнорируют такие подходы, стремясь привлечь покупателей в преддверии праздника.