В Новосибирске 18-летний водитель без прав сбил шестерых пешеходов

По предварительным данным, он был пьян

10 октября 2025, 08:45, ИА Амител

Фото: СУ СК России по Новосибирской области
Фото: СУ СК России по Новосибирской области

В Новосибирске 18-летний водитель врезался в остановку общественного транспорта. В ДТП пострадали шесть человек, их увезли в больницу. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария произошла в Октябрьском районе. По предварительным данным, 18-летний молодой человек без водительских прав ехал за рулем Volkswagen Polo по улице Кирова. Он попытался перестроиться из крайнего левого ряда в средний, однако не справился с управлением и врезался в пешеходов, стоявших на остановке общественного транспорта.

«В ДТП пострадали шесть человек, все госпитализированы. У водителя выявлены признаки алкогольного опьянения», – уточнили правоохранители.

Как пояснили в региональной прокуратуре, виновник ДТП управлял арендованным автомобилем. Доступ к нему он мог получить с помощью аккаунта другого человека.

Обстоятельства аварии устанавливают.

Смертельное ДТП / Фото: Telegram-канал

На Алтае водитель без прав вылетел на встречку и врезался в машину с пьяным водителем

В результате столкновения один из водителей скончался от полученных травм в больнице
Комментарии 10


Гость

08:51:20 10-10-2025

Пока пьянь за рулём не приравняют по наказанию хотя бы к владельцам незаконного оружия, ситуацию не выправить. А горя от пьяни в тысячи раз больше чем от владельца незаконного оружия.

  


Гость

08:57:48 10-10-2025

А как он без прав автомобиль арендовал?

  


Гость

09:56:18 10-10-2025

Гость (08:57:48 10-10-2025) А как он без прав автомобиль арендовал?... Прочитать то слабо?

Доступ к нему он мог получить с помощью аккаунта другого человека.

  


Гость

12:54:58 10-10-2025

Гость (09:56:18 10-10-2025) Прочитать то слабо? Доступ к нему он мог получить с... Самое интересное - когда коммент писал, то про аккаунт не было ничего. Видимо допилили статью

  


Гость

09:54:37 10-10-2025

ДТП конечно произошло, но пешеходов сбил главным образом не пьяный водитель, а скорее всего лакокрасочное покрытие разных частей автомобиля.

  


Гость

15:48:45 10-10-2025

Гость (09:54:37 10-10-2025) ДТП конечно произошло, но пешеходов сбил главным образом не ... отсылку понял

  


Гость

10:15:35 10-10-2025

чего удивляться то, у нас, на пересдачу вождения зачастую приезжают такие же кадры без В/У

  


Гость

10:27:51 10-10-2025

Гость (10:15:35 10-10-2025) чего удивляться то, у нас, на пересдачу вождения зачастую пр... На пересдачу должны приезжать с ВУ???

  


Гость

10:38:07 10-10-2025

Гость (10:27:51 10-10-2025) На пересдачу должны приезжать с ВУ???... Почему они вообще должны ПРИЕЗЖАТЬ?

  


Гость

11:11:06 10-10-2025

Сел пьяным или без прав за руль - сразу переходишь в разряд потенциальных убийц.

  

