В Новосибирске 18-летний водитель без прав сбил шестерых пешеходов

По предварительным данным, он был пьян

10 октября 2025, 08:45, ИА Амител

Фото: СУ СК России по Новосибирской области

В Новосибирске 18-летний водитель врезался в остановку общественного транспорта. В ДТП пострадали шесть человек, их увезли в больницу. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария произошла в Октябрьском районе. По предварительным данным, 18-летний молодой человек без водительских прав ехал за рулем Volkswagen Polo по улице Кирова. Он попытался перестроиться из крайнего левого ряда в средний, однако не справился с управлением и врезался в пешеходов, стоявших на остановке общественного транспорта.

«В ДТП пострадали шесть человек, все госпитализированы. У водителя выявлены признаки алкогольного опьянения», – уточнили правоохранители.

Как пояснили в региональной прокуратуре, виновник ДТП управлял арендованным автомобилем. Доступ к нему он мог получить с помощью аккаунта другого человека.

Обстоятельства аварии устанавливают.