В Новосибирске 18-летний водитель без прав сбил шестерых пешеходов
По предварительным данным, он был пьян
10 октября 2025, 08:45, ИА Амител
В Новосибирске 18-летний водитель врезался в остановку общественного транспорта. В ДТП пострадали шесть человек, их увезли в больницу. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
Авария произошла в Октябрьском районе. По предварительным данным, 18-летний молодой человек без водительских прав ехал за рулем Volkswagen Polo по улице Кирова. Он попытался перестроиться из крайнего левого ряда в средний, однако не справился с управлением и врезался в пешеходов, стоявших на остановке общественного транспорта.
«В ДТП пострадали шесть человек, все госпитализированы. У водителя выявлены признаки алкогольного опьянения», – уточнили правоохранители.
Как пояснили в региональной прокуратуре, виновник ДТП управлял арендованным автомобилем. Доступ к нему он мог получить с помощью аккаунта другого человека.
Обстоятельства аварии устанавливают.
Пока пьянь за рулём не приравняют по наказанию хотя бы к владельцам незаконного оружия, ситуацию не выправить. А горя от пьяни в тысячи раз больше чем от владельца незаконного оружия.
08:57:48 10-10-2025
А как он без прав автомобиль арендовал?
09:56:18 10-10-2025
Гость (08:57:48 10-10-2025) А как он без прав автомобиль арендовал?... Прочитать то слабо?
Доступ к нему он мог получить с помощью аккаунта другого человека.
12:54:58 10-10-2025
Гость (09:56:18 10-10-2025) Прочитать то слабо? Доступ к нему он мог получить с... Самое интересное - когда коммент писал, то про аккаунт не было ничего. Видимо допилили статью
09:54:37 10-10-2025
ДТП конечно произошло, но пешеходов сбил главным образом не пьяный водитель, а скорее всего лакокрасочное покрытие разных частей автомобиля.
15:48:45 10-10-2025
Гость (09:54:37 10-10-2025) ДТП конечно произошло, но пешеходов сбил главным образом не ... отсылку понял
10:15:35 10-10-2025
чего удивляться то, у нас, на пересдачу вождения зачастую приезжают такие же кадры без В/У
10:27:51 10-10-2025
Гость (10:15:35 10-10-2025) чего удивляться то, у нас, на пересдачу вождения зачастую пр... На пересдачу должны приезжать с ВУ???
10:38:07 10-10-2025
Гость (10:27:51 10-10-2025) На пересдачу должны приезжать с ВУ???... Почему они вообще должны ПРИЕЗЖАТЬ?
11:11:06 10-10-2025
Сел пьяным или без прав за руль - сразу переходишь в разряд потенциальных убийц.