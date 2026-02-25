В Барнауле несогласованные работы оставили в мороз без света жителей многоэтажки

До 30% всех отключений электроэнергии в городе происходит за счет порывов кабельных линий при выполнении несанкционированных работ

25 февраля 2026, 13:08, ИА Амител

Лампочка. Свет. Электричество / amic.ru

В Барнауле во вторник вечером, 24 февраля, в результате грубого нарушения правил проведения земляных работ в зоне расположения кабельных линий произошло серьезное повреждение электросетей. Инцидент привел к отключению электроснабжения жилого 16-этажного дома № 10 по улице Никитина, сообщает Барнаульская сетевая компания.

«Причиной аварийной ситуации стали несогласованные самовольные земляные работы, которые проводила строительная компания по адресу ул. Никитина, 1. В нарушение всех регламентов и без получения необходимых разрешений от Барнаульской сетевой компании подрядчик приступил к земляным работам. В ходе инцидента были повреждены основная и резервная кабельные линии 10 кВ, питающие подстанцию», — рассказали в БСК.

На место происшествия незамедлительно выехала аварийно-восстановительная бригада БСК. На время проведения работ сетевая компания обеспечила питание жилого дома с помощью дизель-генераторной установки.

Специалисты в короткие сроки устранили аварийную ситуацию. Электроснабжение было полностью восстановлено в 22:18.

В БСК подчеркнули, что до 30% всех отключений электроэнергии в городе происходит за счет порывов кабельных линий при выполнении работ без согласования.