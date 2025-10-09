В Барнауле образовались большие пробки из-за снегопада
Заторы наблюдаются по всему городу
09 октября 2025, 18:15, ИА Амител
Пробки в Барнауле / Скриншот "Яндекс.Пробки"
Барнаул погряз в восьмибалльных пробках вечером 9 октября, следует из данных "Яндекс карты".
Сейчас заторы наблюдаются на всех основных улицах Барнаула: на ул. Молодежной, пр. Строителей, ул. Гоголя, ул. Северо-Западной, ул. Челюскинцев, ул. Партизанской и на пр. Красноармейском.
Движение затруднено из-за непогоды, а также из-за ДТП на пр. Красноармейском.
Также горожане сообщают, что из-за последствий снегопада взлетели цены на такси.
18:55:27 09-10-2025
Такси ездят какими-то другими дорогами? Прогноз по снегопаду, к слову, висит со вчерашнего утра.
20:48:56 09-10-2025
Гость (18:55:27 09-10-2025) Такси ездят какими-то другими дорогами? Прогноз по снегопаду...
Да, какой там снегопад! Просто конец рабочего дня, все из центра разъезжаются по спальным кварталам. Утром всё наоборот. Дорог то в городе нет.
21:31:56 09-10-2025
Гость (20:48:56 09-10-2025) Да, какой там снегопад! Просто конец рабочего дня, все и... Да ладно, половина ездунов ездить по сухому асфальту и когда машин значительно меньше не в состоянии. Как должна трогаться колонна (а что такое под светофором собралось), процентов 20 если знают, то хорошо, и 10 умеют)). Про правила проезда через перекресток, написать?? когда перегораживают выезжая на желтый, красный.
20:43:33 09-10-2025
У нас чуток снег или дождь, всё - беда сразу!
09:46:22 10-10-2025
Светофоры нужно отрегулировать правильно,они живут своей жизнью
09:52:09 10-10-2025
Не пробки, а очереди на умные светофоры.