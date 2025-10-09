В Барнауле образовались большие пробки из-за снегопада

Заторы наблюдаются по всему городу

09 октября 2025, 18:15, ИА Амител

Пробки в Барнауле / Скриншот "Яндекс.Пробки"

Барнаул погряз в восьмибалльных пробках вечером 9 октября, следует из данных "Яндекс карты".

Сейчас заторы наблюдаются на всех основных улицах Барнаула: на ул. Молодежной, пр. Строителей, ул. Гоголя, ул. Северо-Западной, ул. Челюскинцев, ул. Партизанской и на пр. Красноармейском.

Движение затруднено из-за непогоды, а также из-за ДТП на пр. Красноармейском.

Также горожане сообщают, что из-за последствий снегопада взлетели цены на такси.