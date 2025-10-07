Скоро погода преподнесет нам несколько хоть и холодных, но солнечных дней без всяких осадков

07 октября 2025, 13:18, ИА Амител

Снегопад в Барнауле в начале октября / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В понедельник, 6 октября, на Барнаул обрушился первый снегопад. Снег не унимается и продолжает падать и во вторник, 7 октября, хоть уже и не в таком количестве. Такое чувство, что он уже не остановится. Но это не так – потерпеть осталось пару дней, а потом нас ожидает несколько пусть и холодных, но солнечных дней. Об этом говорят данные популярных сервисов прогноза погоды "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

Снег точно будет еще в среду и четверг, 8 и 9 октября. Днем ожидается +1...+2 градуса, а ночью до -1 градуса.

Погода в Алтайском крае в октябре 2025 года / Прогнозы: "Яндекс.Погода" и Gismeteo

По данным "Яндекс.Погоды", выходные и следом еще два дня – 11, 12, 13 и 14 октября – будут солнечными. В это время прогнозируется 0...+2 градуса. Потом, впрочем, снега также не намечается, но будет облачно и пасмурно. А вот уже ближе к концу месяца, 26 октября, опять ожидается снег.

По данным Gismeteo, которые отличаются от предыдущего прогноза, выходные и понедельник будут хоть и облачными, но вполне солнечными и без осадков. Так что эти дни станут некоторой передышкой. А вот 14 и 15 октября вновь "порадует" снег.

Можно точно сказать, что тепло в регион уже не придет. Хоть и очень хочется, чтобы в октябре была еще хорошая осенняя погода, которая не напоминала бы ноябрьскую.