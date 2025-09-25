В Барнауле офисное здание на площади Баварина эвакуировали из-за сообщения о минировании
Все сотрудники были немедленно выведены из здания
25 сентября 2025, 17:20, ИА Амител
Эвакуация офиса на Баварина / Фото: amic.ru
В Барнауле проведена экстренная эвакуация работников из офисного здания по адресу площадь Баварина, 2, после поступления сообщения о возможном минировании.
На место происшествия оперативно прибыли специалисты-кинологи со служебными собаками для проведения осмотра помещений.
По информации очевидцев, все сотрудники были немедленно выведены из здания. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия.
Подробности инцидента выясняются.
Комментарии 0