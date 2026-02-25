В Барнауле открылась необычная выставка "23+8" о мужском и женском. Фоторепортаж

Экспозиция посвящена Дню защитника Отечества и Международному женскому дню

25 февраля 2026, 07:00, ИА Амител

Выставка "23+8" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В чем выражается женственность? А в чем — мужественность? На эти вопросы попытались ответить алтайские художники на выставке "23+8", которая открылась в Выставочном зале музея "Город" (пр. Ленина, 111). Экспозиция приурочена сразу к двум датам — Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.

Алтайская организация Союза художников России впервые представила проект в таком необычном формате, объединив в одном пространстве мир мужчины и мир женщины.

Первые гости уже смогли оценить работы профессиональных мастеров, которые обратились к извечной теме предназначения человека через призму двух "полярных вселенных". Искусство здесь выступило инструментом для размышления.

К участию в проекте были приглашены не только члены Союза художников, но и авторы с профессиональным художественным образованием.

«В экспозиции представлены произведения в технике станковой и монументально-декоративной живописи, скульптуры, графики, вышивки и войлоковаляния, росписи по дереву. Всего зрители могут увидеть более 200 работ от 108 авторов», — отметили в алтайском отделении Союза художников.

Выставка будет работать до 22 марта. Режим работы выставочного зала: с 10:00 до 18:00. Выходные дни: понедельник, вторник.