В Барнауле открыли мозаичное панно с символом благотворительного проекта "Михутка"
Уникальное произведение искусства создано более чем из 120 тысяч элементов мозаики, собранных вручную
18 сентября 2025, 20:00, ИА Амител
На фасаде касс стадиона "Динамо" в Барнауле торжественно открыли масштабное мозаичное панно, посвященное региональному благотворительному проекту "Михутка", сообщает Барнаульская гордума.
Уникальное произведение искусства создано более чем из 120 тысяч элементов мозаики, собранных вручную. В его создании приняли участие свыше 250 человек, включая особенных детей, волонтеров, представителей власти, бизнеса и общественных организаций.
Церемония открытия собрала почетных гостей: сенатора РФ Наталью Кувшинову, заместителя председателя АКЗС Дениса Голобородько, председателей комитетов краевого парламента Татьяну Ильюченко и Ирину Солнцеву, представителя губернатора Александра Евстигнеева и депутата Барнаульской городской Думы Николая Савинского.
«Проект "Михутка" известен далеко за пределами региона. Его символ – добрый медведь – помогает людям с ограниченными возможностями здоровья поверить в себя. За годы существования проекта были исполнены сотни детских желаний, проведены десятки мероприятий», – подчеркнул Денис Голобородько.
Панно размером 5 на 3,5 метра заменило существовавший ранее мурал с изображением медведя, который требовал регулярного обновления. Новая мозаика, напоминающая гигантскую вышивку, стала долговечным символом добра и взаимопомощи.
Проект "Михутка" существует уже семь лет, объединяя неравнодушных людей для помощи особенным детям.
«Михутка олицетворяет одну из главных черт русского характера – неравнодушие. Особенность проекта в том, что никто не знает, кто скрывается под маской медведя, и под ней может быть любой из нас», – отметил депутат Николай Савинский.
Перед открытием участники запустили в небо голубей как символ мира и доброты. Новый арт-объект будет напоминать барнаульцам и гостям города о важности добрых дел и взаимной поддержки.
21:54:05 18-09-2025
Откровенная безвкусица в исторической части города.
09:39:04 19-09-2025
Классно! Молодцы!
13:29:14 19-09-2025
Типичная нелепая чиновничья реализация неплохой задумки. Выглядит откровенно стрёмно.