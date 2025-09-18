В Барнауле открыли мозаичное панно с символом благотворительного проекта "Михутка"

Уникальное произведение искусства создано более чем из 120 тысяч элементов мозаики, собранных вручную

18 сентября 2025, 20:00, ИА Амител

Мозаичное панно "Михутка" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На фасаде касс стадиона "Динамо" в Барнауле торжественно открыли масштабное мозаичное панно, посвященное региональному благотворительному проекту "Михутка", сообщает Барнаульская гордума.

Уникальное произведение искусства создано более чем из 120 тысяч элементов мозаики, собранных вручную. В его создании приняли участие свыше 250 человек, включая особенных детей, волонтеров, представителей власти, бизнеса и общественных организаций.

Церемония открытия собрала почетных гостей: сенатора РФ Наталью Кувшинову, заместителя председателя АКЗС Дениса Голобородько, председателей комитетов краевого парламента Татьяну Ильюченко и Ирину Солнцеву, представителя губернатора Александра Евстигнеева и депутата Барнаульской городской Думы Николая Савинского.

«Проект "Михутка" известен далеко за пределами региона. Его символ – добрый медведь – помогает людям с ограниченными возможностями здоровья поверить в себя. За годы существования проекта были исполнены сотни детских желаний, проведены десятки мероприятий», – подчеркнул Денис Голобородько.

Панно размером 5 на 3,5 метра заменило существовавший ранее мурал с изображением медведя, который требовал регулярного обновления. Новая мозаика, напоминающая гигантскую вышивку, стала долговечным символом добра и взаимопомощи.

Проект "Михутка" существует уже семь лет, объединяя неравнодушных людей для помощи особенным детям.

«Михутка олицетворяет одну из главных черт русского характера – неравнодушие. Особенность проекта в том, что никто не знает, кто скрывается под маской медведя, и под ней может быть любой из нас», – отметил депутат Николай Савинский.

Перед открытием участники запустили в небо голубей как символ мира и доброты. Новый арт-объект будет напоминать барнаульцам и гостям города о важности добрых дел и взаимной поддержки.