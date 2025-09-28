В Барнауле пассажиров автобуса "утрамбовывали" в салон транспорта из-за недостатка мест

Инцидент произошел утром на остановке "Мост"

28 сентября 2025, 18:30, ИА Амител

В Барнауле пассажиров автобуса № 119 "утрамбовывали" в салон из-за нехватки мест. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Ситуация произошла утром на остановке "Мост". На кадрах видно, как мужчина буквально заталкивает людей внутрь, чтобы двери могли закрыться.

Горожане возмущаются: транспорт перегружен, а автобусы продолжают ходить с переполненными салонами. Люди шутят, что городу давно нужен "резиновый автобус".