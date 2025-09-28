В Барнауле пассажиров автобуса "утрамбовывали" в салон транспорта из-за недостатка мест
Инцидент произошел утром на остановке "Мост"
28 сентября 2025, 18:30, ИА Амител
В Барнауле пассажиров автобуса № 119 "утрамбовывали" в салон из-за нехватки мест. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".
Ситуация произошла утром на остановке "Мост". На кадрах видно, как мужчина буквально заталкивает людей внутрь, чтобы двери могли закрыться.
Горожане возмущаются: транспорт перегружен, а автобусы продолжают ходить с переполненными салонами. Люди шутят, что городу давно нужен "резиновый автобус".
18:36:40 28-09-2025
Да нам вообще только бы шутить. За такое отношение к людям бизнесмены-перевозчики и их "крыша" в лице носителей разных чинов давно должны добывать на колымских рудниках руду для нужд нашей армии. Но нет же - к Новому году опять заскулят о повышении стоимости за проезд.
18:47:59 28-09-2025
Гость (18:36:40 28-09-2025) Да нам вообще только бы шутить. За такое отношение к людям б... Так В убыток работают бедолаги. Пожалеть их надо. Это же не выгодный биднес,работают практически да спасибо. Всё на благо людей
09:24:07 29-09-2025
Гость (18:36:40 28-09-2025) Да нам вообще только бы шутить. За такое отношение к людям б... Ой-ой -ой, а кто это создал, кто автор этой системы?
18:53:08 28-09-2025
Напомню, что маршруты настолько не прибыльны, что перевозчики платят взятки, что бы встать на маршрут.
18:58:00 28-09-2025
Да последний относительно теплый день, к тому же воскресенье. Дачу закрывают люди.
18:59:30 28-09-2025
то ли в Японии, то ли в Китае... такое уже много лет существует...
Фраза для поиска- "утрамбовщики пассажиров в транспорт"
04:20:19 29-09-2025
Шинник (18:59:30 28-09-2025) то ли в Японии, то ли в Китае... такое уже много лет существ... в японском метро существует такая должность
07:36:34 29-09-2025
Элен без ребят (04:20:19 29-09-2025) в японском метро существует такая должность... Хотите сказать, что есть, к чему стремиться? Не забывайте о количестве жителей Токио. И количестве населения нашего города.
19:14:28 28-09-2025
При СССР на работу с работы на некоторых маршрутах без пуговиц приезжали... И стоимость проезда символическая была... А ведь платили пять копеек. Платили.
23:39:18 28-09-2025
Иван (19:14:28 28-09-2025) При СССР на работу с работы на некоторых маршрутах без пугов... Кроме стоимости проезда, мало что изменилось...
23:56:49 28-09-2025
Иван (19:14:28 28-09-2025) При СССР на работу с работы на некоторых маршрутах без пугов... Мы давно живем не в СССР. И такой транспорт как в Барнауле - это транспорт для скота. Жители Барнаула - скоты? Так что-ли получается? Или все же за такое скотское отношение к людям кроме Шеломенцева еще посадки будут? А если ОТ вполне хорош, то почему бы на него не пересадить администрации? И экономия будет. А за опоздания на работу увольнять к чертям.
01:19:55 29-09-2025
Иван (19:14:28 28-09-2025) При СССР на работу с работы на некоторых маршрутах без пугов... 3 копейки за поездку, на новеньком чешском трамвае
09:47:35 29-09-2025
Гость (01:19:55 29-09-2025) 3 копейки за поездку, на новеньком чешском трамвае... Чехословацком
21:43:15 28-09-2025
модные! как в Южной Корее или Японии! наконец-то
00:11:25 29-09-2025
А в середине как всегда пусто, видно же, люди не проходят, в советское время кондуктора заставляли людей проходить в салон и готовиться на выход, когда люди зашли на остановке, сейчас как бараны за две остановки перед выходом не отходят от двери.
08:54:49 29-09-2025
Гость (00:11:25 29-09-2025) А в середине как всегда пусто, видно же, люди не проходят, в... В советское время кондукторов не было в Барнауле. В трамваях и троллейбусах компостировали билеты, в автобусах было самообслуживание - бросаешь 5 копеек и откручиваешь себе билет. Кондукторы появились в девяностые с коммерческим транспортом.
09:30:08 29-09-2025
Гость (08:54:49 29-09-2025) В советское время кондукторов не было в Барнауле. В трамваях... Значит молодой еще, раз не помнишь кондукторов. Я помню, были. Года до 80-ого.
09:43:18 29-09-2025
Гость (09:30:08 29-09-2025) Значит молодой еще, раз не помнишь кондукторов. Я помню, был... Нет, до начала 70-х. В середине 70-х их точно уже не было.
10:04:47 29-09-2025
Мы каждое утро утрамбовываемся у "Юности" в автобусы 57 или 35 маршрутов!!!
10:13:31 29-09-2025
Да это дачный маршрут, но ведь с ним ситуация, как и с другими маршрутами. И плевать чиновникам и руководителям, а уж тем более властьпридержащим, они катаются на авто служебных и личных.
Закрыли 29 маршрут, 17,19,24 а теперь все отписки на тендер выставлены в 2022 году, а заявок нет! За взятки?
12:10:21 29-09-2025
На кадрах видно, как мужчина буквально заталкивает людей внутрь, чтобы двери могли закрыться./////////
Люди готовы терпеть лишения! Ведь следующий автобус неизвестно когда будет. Спасибо городским руководителям (каждый пассажир благодарит неустанно)!
12:45:00 29-09-2025
а я почему то не удивляюсь. Пришел к 8 утра на 118 а уехал в 11-30. Знаете что мне сказали когда я в контору автобусникам позвонил? - А что вы хотите вместо 7 автобусов у нас ходит 2 и по желанию. Хочет едет а хочет не едет. А на площади Спартака куча пожилых людей стоит, стариков. Стоит и ждет по 3 часа. И что меня сосвсем убило -лавочки даже там нет!!! Это скажите специально так делается чтобы власть дискредитировать в глазах избирателей да????? Кто то вредительством занялся?