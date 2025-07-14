В Барнауле пенсионерка сняла в банке 490 тысяч рублей "на ремонт" и отдала аферистам
Наличные женщина передала курьеру
14 июля 2025, 10:45, ИА Амител
В Барнауле мошенники под видом банковского надзора похитили у 78-летней пенсионерки 490 тысяч рублей, сообщили в МВД Алтайского края.
Сначала женщине позвонили якобы сотрудники военной прокуратуры и заявили, что на ее имя открыли счет в банке на 2 млн рублей по доверенности, выданной неизвестной гражданке. Пенсионерка доверенность отрицала, и незнакомцы пообещали помочь с аннулированием документа и оформлением декларации.
Позже пожилой женщине позвонил уже "сотрудник банковского надзора" и уточнил, хранит ли она дома наличные.
"Получив отрицательный ответ, он выяснил, что средства хранятся в банке. Поддавшись на уговоры, женщина сняла 490 тысяч рублей в отделении банка, объяснив сотрудникам, что деньги нужны на ремонт. Вечером она передала наличные курьеру, который оставил ей так называемый "инкассационный лист", – рассказали в полиции.
Возбуждено уголовное дело. Злоумышленников разыскивают.
Ранее в Барнауле 81-летняя пенсионерка обманула работницу банка и перевела мошенникам более 200 тысяч рублей.
10:52:15 14-07-2025
Бинго!
11:23:40 14-07-2025
Подскажите кто-нибудь, как положить 700 тысяч на безопасный счёт.
12:05:47 14-07-2025
богатых бабулек кучи, дада. У знакомой праздновала мама юбилей, 85 лет, сама оплатила ресторан и декор, 120 000р
16:28:16 14-07-2025
договаривайте уже
СБУ она вероятнее всего перевела на оружие сама не зная об этом. Мошенники с такими суммами крупными и психотронным действием на мозг не работают - профи действовали и вероятнее всего у них в банке сообщники сидели
14:09:40 15-07-2025
Ни фига се, сколько пенсионеров богатых!!!! А ещё у государства повышения пенсий просят! На старом жиру живите, кошёлки старые!