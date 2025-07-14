В Барнауле пенсионерка сняла в банке 490 тысяч рублей "на ремонт" и отдала аферистам

Наличные женщина передала курьеру

14 июля 2025, 10:45, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

В Барнауле мошенники под видом банковского надзора похитили у 78-летней пенсионерки 490 тысяч рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

Сначала женщине позвонили якобы сотрудники военной прокуратуры и заявили, что на ее имя открыли счет в банке на 2 млн рублей по доверенности, выданной неизвестной гражданке. Пенсионерка доверенность отрицала, и незнакомцы пообещали помочь с аннулированием документа и оформлением декларации.

Позже пожилой женщине позвонил уже "сотрудник банковского надзора" и уточнил, хранит ли она дома наличные.

"Получив отрицательный ответ, он выяснил, что средства хранятся в банке. Поддавшись на уговоры, женщина сняла 490 тысяч рублей в отделении банка, объяснив сотрудникам, что деньги нужны на ремонт. Вечером она передала наличные курьеру, который оставил ей так называемый "инкассационный лист", – рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленников разыскивают.

Ранее в Барнауле 81-летняя пенсионерка обманула работницу банка и перевела мошенникам более 200 тысяч рублей.