В Барнауле перекроют несколько участков дорог во время фестиваля "Шукшинские дни на Алтае"
Изменится схема движения двенадцати автобусных маршрутов
22 июля 2025, 09:35, ИА Амител
Шукшинский кинофестиваль / Фото: amic.ru
В Барнауле во вторник, 22 июля, в связи с проведением всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае", закроют движение транспорта на двух участках дорог, сообщает мэрия.
Движение перекроют с 11:00 до 15:00 на следующих участках:
- на проезжей части улицы Юрина (от улицы Попова до улицы Кавалерийской);
- на проезжей части улицы Шукшина (от улицы Георгия Исакова до улицы Юрина).
Движение общественного транспорта будет организовано по следующим схемам:
- по автобусным маршрутам № 6, 18, 38, 54, 57, 58, 60, 80, 119, 119ш, 151 при движении в сторону улицы Солнечная Поляна: улица Попова – улица Георгия Исакова – улица Солнечная Поляна, в обратном направлении: улица Солнечная Поляна – улица Георгия Исакова – улица Попова, далее по маршрутам;
- по автобусному маршруту № 41 при движении на конечный остановочный пункт "Улица Солнечная Поляна": улица Попова – улица Гущина – улица Кавалерийская – улица Юрина – улица Солнечная Поляна, в обратном направлении: улица Солнечная Поляна – улица Юрина – улица Кавалерийская – улица Гущина – улица Попова, далее по маршруту; движение по троллейбусному маршруту № 6 не изменится.
Напомним, 22 июля в 13:00 на улице Шукшина, возле памятника писателю, состоится официальное открытие фестиваля.
Ранее amic.ru подробно рассказал, чем удивит Шукшинский фестиваль в 2025 году.
