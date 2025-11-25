В Барнауле поблагодарили дружинников за 15 лет работы на городских улицах. Видео

В Барнауле отметили 15-летие городской общественной организации Народная дружина Барнаульская.

В Барнауле отметили 15-летие городской общественной организации "Народная дружина "Барнаульская". Торжественное мероприятие состоялось 21 ноября и собрало тех, кто многие годы помогает обеспечивать порядок на массовых событиях и поддерживает работу правоохранительных органов. В актовом зале Центра развития творчества детей и юношества Ленинского района собрались добровольцы в синих жилетах – узнаваемой форме дружины. Именно здесь отличившимся участникам вручили благодарственные письма городского и краевого уровня и передали ценные подарки.

Во время встречи вспомнили, как зарождалась организация. У ее истоков стоял ветеран правоохранительных органов Геннадий Королев, который объяснил, что идея появления дружины возникла в период реформирования милиции в полицию, когда требовалась дополнительная помощь сотрудникам внутренних дел. Он рассказал, что возрождение института народной дружины стало рациональным решением в условиях сокращения штатной численности.

На мероприятии выступили представители городской администрации, которые подчеркнули важность работы добровольцев. Заместитель главы администрации Барнаула Оксана Финк отметила авторитет организации и ее значимость для города. Свое мнение высказал и заместитель председателя Барнаульской городской Думы Андрей Солодилов, подчеркнув, что работа дружинников заметно влияет на порядок во время городских мероприятий. Участникам также напомнили, что сегодня в Барнауле действуют пять отрядов и шесть специализированных звеньев, одно из которых создано из участников СВО.

Видео передает атмосферу встречи, где добровольцев поздравляют с юбилеем и благодарят за их вклад.