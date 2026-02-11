НОВОСТИОбщество

В Барнауле почти полсотни частных домов остались без воды из-за коммунальной аварии

Специалисты планируют устранить повреждение к 20:30

11 февраля 2026, 14:21, ИА Амител

Водопровод / Нет воды / Авария / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Днем 11 февраля в пригороде Барнаула произошла коммунальная авария. Причиной стало повреждение водопровода диаметром 50 мм на улице Приобской, 27.

Как сообщили в "Росводоканале Барнаул", специалисты уже приступили к устранению аварии. На время ремонта подачу холодной воды пришлось перекрыть в 45 частных домах.

Ограничение затронуло дома № 1–33 и 2–18 по улице Приобской, а также № 1–23 и 2–22 по улице Депутатской.

В компании уточнили, что восстановить водоснабжение планируют ориентировочно к 20:30 11 февраля.

«Приносим извинения за доставленные неудобства. Оставить заявку на подвоз воды и получить дополнительную информацию можно по телефонам контакт-центра: 500-101 и 202-200», — добавили в "Росводоканале".

По улице Депутатской - это сильно

