В Барнауле подростки сбросили с крыши пластиковую бутылку, едва не попав в ребенка

Несовершеннолетние нарушители уже не впервые устраивают такие опасные шалости

07 сентября 2025, 11:00, ИА Амител

Бутылка летит из окна / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

В Барнауле на улице Балтийской подростки сбросили с крыши дома полную пластиковую бутылку, которая едва не травмировала ребенка, пишут в Telegram-канале "Барнаул 22".

Инцидент произошел, когда мать с сыном проходили мимо многоэтажки. Мальчик ехал на самокате чуть впереди, и в этот момент между ними упала бутылка с водой. Следом полетели помидоры и яблоки.

По словам женщины, несовершеннолетние нарушители уже не впервые устраивают такие опасные шалости. Для привлечения их к ответственности она вызвала полицию.

Обстоятельства происшествия проверяют правоохранительные органы.