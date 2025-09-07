НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле подростки сбросили с крыши пластиковую бутылку, едва не попав в ребенка

Несовершеннолетние нарушители уже не впервые устраивают такие опасные шалости

07 сентября 2025, 11:00, ИА Амител

Бутылка летит из окна / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru
В Барнауле на улице Балтийской подростки сбросили с крыши дома полную пластиковую бутылку, которая едва не травмировала ребенка, пишут в Telegram-канале "Барнаул 22".

Инцидент произошел, когда мать с сыном проходили мимо многоэтажки. Мальчик ехал на самокате чуть впереди, и в этот момент между ними упала бутылка с водой. Следом полетели помидоры и яблоки.

По словам женщины, несовершеннолетние нарушители уже не впервые устраивают такие опасные шалости. Для привлечения их к ответственности она вызвала полицию.

Обстоятельства происшествия проверяют правоохранительные органы.

Гость

11:18:50 07-09-2025

Сегодня встал на самокат а завтра ХХХ в ХХХХ рад. (в интернете можно найти полный текст). Доставли эти самокатчики на пешеходной зоне.

Гость

15:59:19 07-09-2025

Гость (11:18:50 07-09-2025) Сегодня встал на самокат а завтра ХХХ в ХХХХ рад. (в интерн...
Совсем дурак что ли? Там мелкий на самокате был.

