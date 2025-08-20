В Барнауле покажут историю о любви и борьбе добра со злом — балет "Лебединое озеро"
Постановка рассказывает историю принца и заколдованной девушки
20 августа 2025, 12:20, ИА Амител
В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 29 сентября 2025 года покажут балет "Лебединое озеро".
Постановка рассказывает историю Зигфрида, который отмечает день рождения на берегу озера. Во время праздника принц увидел девушку-лебедя по имени Одетта. Оказалось, что она заколдована злым колдуном Ротбартом, и только любовь молодого человека сможет снять заклятие.
«Балетмейстером постановки был Вацлав Рейзингер, но его версия балета оказалась неудачной. После смерти Чайковского его брат Модест Ильич немного изменил либретто и передал музыку более талантливым людям. Мариус Петипа и Лев Иванов внесли значительные изменения в постановку, сделав ее более глубокой и изящной. Обновленная версия, созданная Петипа и Ивановым, стала классической и вошла в историю мирового балета», – говорится в анонсе.
