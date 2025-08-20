В Барнауле покажут историю о любви и борьбе добра со злом — балет "Лебединое озеро"

Постановка рассказывает историю принца и заколдованной девушки

20 августа 2025, 12:20, ИА Амител

В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 29 сентября 2025 года покажут балет "Лебединое озеро".

Постановка рассказывает историю Зигфрида, который отмечает день рождения на берегу озера. Во время праздника принц увидел девушку-лебедя по имени Одетта. Оказалось, что она заколдована злым колдуном Ротбартом, и только любовь молодого человека сможет снять заклятие.