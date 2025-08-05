В Барнауле покажут новую версию рок-оперы "Юнона и Авось"

В постановке соединились традиции русской духовной музыки и народный фольклор

05 августа 2025, 18:33, ИА Амител

В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 18 ноября 2025 года представят одну из самых известных рок-опер на российской сцене "Юнона и Авось".

Премьера рок-оперы "Юнона и Авось" состоялась в 1981 году. Авторы – выдающийся русский композитор Алексей Рыбников и поэт Андрей Вознесенский. В 2009 году Театр Алексея Рыбникова представил новую постановку рок-оперы.