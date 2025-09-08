Бийский студент оказался в цепких лапах мошенников и взял в кредит 45 тысяч рублей

Деньги он перевел на "сохранный счет"

08 сентября 2025, 09:53, ИА Амител

Студент / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули 21-летнего студента из Бийска под предлогом замены медицинского полиса, сообщает региональное МВД.

«Позвонили якобы из страховой компании. Начали объяснять, что необходимо заменить бумажный полис ОМС на пластиковый. После того как владелец документа назвал номер СНИЛС, разговор прекратился», – рассказали в ведомстве.

После этого пришло сообщение об авторизации на портале "Госуслуг" с рекомендацией позвонить по указанным номерам. Молодому человеку ответил "сотрудник технической поддержки", который заявил, что мошенники завладели персональными данными и пытаются оформить кредиты.

Напуганного студента переключили на "банковского работника", который посоветовал самостоятельно оформить займы в разных банках и перевести всю сумму на указанный "сохранный счет". В итоге молодой человек лишился 45 тысяч рублей.

