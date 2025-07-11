НОВОСТИТранспорт

В Барнауле пробки сковали Южный и Змеиногорский тракты после изменения схемы движения

Нововведения начали действовать на строящейся развязке во второй половине дня

11 июля 2025, 15:00, ИА Амител

Пробка на Южном и Змеиногорском трактах / Фото: 2ГИС
Пробка на Южном и Змеиногорском трактах / Фото: 2ГИС

Днем 11 июля в Барнауле образовались огромные заторы на Южном и Змеиногорском трактах. Об этом свидетельствуют данные 2ГИС.

Так, на Южном тракте пробка протянулась от СНТ "Сибирский садовод" до строящейся развязки почти на 1 км. На Змеиногорском тракте длина затора, собравшегося на участке от остановки "Кордон" до транспортной развязки, составляет 1,3 км.

Напомним, со второй половины дня 11 июля в Барнауле ввели новую схему движения на пересечении Змеиногорского и Южного трактов. Такие меры предприняли, чтобы продолжать реконструкцию проезжей части на других участках. 

Основные изменения коснулись запуска второй полосы металлического путепровода, где теперь организовано двустороннее движение автомобилей. Одна полоса трассы – для выезда из ленточного бора, другая – для въезда в Барнаул.

Комментарии 18

Avatar Picture
Гость

15:27:48 11-07-2025

от остановки "Кордон" --- Какой "Кордон", почти от РТП.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:34:56 11-07-2025

Нужно отнестись с пониманием. Затянуть ремни. Непростые времена.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:09:45 11-07-2025

Гость (15:34:56 11-07-2025) Нужно отнестись с пониманием. Затянуть ремни. Непростые врем... На полгодика затянем?. В декабре ж развязку достроят?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:43:46 11-07-2025

Гениальнее чем сделать это в пятницу , во второй половине дня, сложно что-то придумать

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:11:20 11-07-2025

А вот интересно, исчезнут ли там пробки после завершения строительства развязки?

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:37:14 11-07-2025

Гость (16:11:20 11-07-2025) А вот интересно, исчезнут ли там пробки после завершения стр... "После" - это запросто может быть как с нездатым музеем

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:00:28 11-07-2025

Гость (16:37:14 11-07-2025) "После" - это запросто может быть как с нездатым музеем... как филолог по образованию, хочу поблагодарить автора слова "нездатый" музей...именно это слово как нельзя лучше характеризует работу властей, за столько лет не сумевших его отремонтировать....НЕЗДАТЫЙ музей, НЕЗДАТАЯ развязка...и куда деваться с этого титаника

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:26:50 12-07-2025

Гость (16:11:20 11-07-2025) А вот интересно, исчезнут ли там пробки после завершения стр... нет, там куча новостроек вводится

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
серый

16:28:07 11-07-2025

Со второй половины дня 11 июля на строящейся транспортной развязке в Барнауле начнет действовать новая временная схема движения. Она позволит продолжить реконструкцию проезжей части на соседних участках и минимизировать пробки. Об этом сообщили в минтрансе Алтайского края.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:01:24 12-07-2025

серый (16:28:07 11-07-2025) Со второй половины дня 11 июля на строящейся транспортной ра... Все это в тексте прочитали. Что не так?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
серый

16:44:12 11-07-2025

главное - минимизировать пробки

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

16:55:00 11-07-2025

Пятница, после обеда, всегда пробки....

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:11:46 11-07-2025

Ведь прекрасно знают, что пятница- спутница пробок и так без всяких изменений схемы движения. Народ прет за город, на дачи. Неужели нельзя было подождать до утра субботы? И вводить новую схему во второй половине дня пятницы, когда начинается самый пик, - это вредительство, издевательство.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:24:38 11-07-2025

Ожидаемо, не нужно запускать полосу в город, пока всё не достроят

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:34:19 11-07-2025

Умные люди предлогали кольцо и две полосы до Зимаркй и Черницк. Эта развязка не решит проблему.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:53:36 12-07-2025

Развязка на Южном - объект наследия Барнаула с богатой историей. Его нужно охранять и туристам показывать.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:13:50 12-07-2025

По данным 2Гис к 18ч пробка уже была от Аванесова, далее не наблюдала, возможно и от Спартака все встали.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:52:01 12-07-2025

Тотальное безобразие с организацией дорожного движения, в т.ч. светофоры ("умные"), разметка, регулирование, ну и конечно новая "завязка" на Змеиногорском-Южном трактах

  3 Нравится
Ответить
