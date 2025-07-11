В Барнауле пробки сковали Южный и Змеиногорский тракты после изменения схемы движения
Нововведения начали действовать на строящейся развязке во второй половине дня
11 июля 2025, 15:00, ИА Амител
Днем 11 июля в Барнауле образовались огромные заторы на Южном и Змеиногорском трактах. Об этом свидетельствуют данные 2ГИС.
Так, на Южном тракте пробка протянулась от СНТ "Сибирский садовод" до строящейся развязки почти на 1 км. На Змеиногорском тракте длина затора, собравшегося на участке от остановки "Кордон" до транспортной развязки, составляет 1,3 км.
Напомним, со второй половины дня 11 июля в Барнауле ввели новую схему движения на пересечении Змеиногорского и Южного трактов. Такие меры предприняли, чтобы продолжать реконструкцию проезжей части на других участках.
Основные изменения коснулись запуска второй полосы металлического путепровода, где теперь организовано двустороннее движение автомобилей. Одна полоса трассы – для выезда из ленточного бора, другая – для въезда в Барнаул.
15:27:48 11-07-2025
от остановки "Кордон" --- Какой "Кордон", почти от РТП.
15:34:56 11-07-2025
Нужно отнестись с пониманием. Затянуть ремни. Непростые времена.
16:09:45 11-07-2025
Гость (15:34:56 11-07-2025) Нужно отнестись с пониманием. Затянуть ремни. Непростые врем... На полгодика затянем?. В декабре ж развязку достроят?
15:43:46 11-07-2025
Гениальнее чем сделать это в пятницу , во второй половине дня, сложно что-то придумать
16:11:20 11-07-2025
А вот интересно, исчезнут ли там пробки после завершения строительства развязки?
16:37:14 11-07-2025
Гость (16:11:20 11-07-2025) А вот интересно, исчезнут ли там пробки после завершения стр... "После" - это запросто может быть как с нездатым музеем
20:00:28 11-07-2025
Гость (16:37:14 11-07-2025) "После" - это запросто может быть как с нездатым музеем... как филолог по образованию, хочу поблагодарить автора слова "нездатый" музей...именно это слово как нельзя лучше характеризует работу властей, за столько лет не сумевших его отремонтировать....НЕЗДАТЫЙ музей, НЕЗДАТАЯ развязка...и куда деваться с этого титаника
01:26:50 12-07-2025
Гость (16:11:20 11-07-2025) А вот интересно, исчезнут ли там пробки после завершения стр... нет, там куча новостроек вводится
16:28:07 11-07-2025
06:01:24 12-07-2025
серый (16:28:07 11-07-2025) Со второй половины дня 11 июля на строящейся транспортной ра... Все это в тексте прочитали. Что не так?
16:44:12 11-07-2025
главное - минимизировать пробки
16:55:00 11-07-2025
Пятница, после обеда, всегда пробки....
18:11:46 11-07-2025
Ведь прекрасно знают, что пятница- спутница пробок и так без всяких изменений схемы движения. Народ прет за город, на дачи. Неужели нельзя было подождать до утра субботы? И вводить новую схему во второй половине дня пятницы, когда начинается самый пик, - это вредительство, издевательство.
18:24:38 11-07-2025
Ожидаемо, не нужно запускать полосу в город, пока всё не достроят
18:34:19 11-07-2025
Умные люди предлогали кольцо и две полосы до Зимаркй и Черницк. Эта развязка не решит проблему.
07:53:36 12-07-2025
Развязка на Южном - объект наследия Барнаула с богатой историей. Его нужно охранять и туристам показывать.
09:13:50 12-07-2025
По данным 2Гис к 18ч пробка уже была от Аванесова, далее не наблюдала, возможно и от Спартака все встали.
09:52:01 12-07-2025
Тотальное безобразие с организацией дорожного движения, в т.ч. светофоры ("умные"), разметка, регулирование, ну и конечно новая "завязка" на Змеиногорском-Южном трактах