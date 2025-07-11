В Барнауле пробки сковали Южный и Змеиногорский тракты после изменения схемы движения

Нововведения начали действовать на строящейся развязке во второй половине дня

11 июля 2025, 15:00, ИА Амител

Пробка на Южном и Змеиногорском трактах / Фото: 2ГИС

Днем 11 июля в Барнауле образовались огромные заторы на Южном и Змеиногорском трактах. Об этом свидетельствуют данные 2ГИС.

Так, на Южном тракте пробка протянулась от СНТ "Сибирский садовод" до строящейся развязки почти на 1 км. На Змеиногорском тракте длина затора, собравшегося на участке от остановки "Кордон" до транспортной развязки, составляет 1,3 км.

Напомним, со второй половины дня 11 июля в Барнауле ввели новую схему движения на пересечении Змеиногорского и Южного трактов. Такие меры предприняли, чтобы продолжать реконструкцию проезжей части на других участках.

Основные изменения коснулись запуска второй полосы металлического путепровода, где теперь организовано двустороннее движение автомобилей. Одна полоса трассы – для выезда из ленточного бора, другая – для въезда в Барнаул.