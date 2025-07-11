В Барнауле 11 июля введут новую схему движения на строящейся развязке
Временные изменения начнут действовать во второй половине дня
11 июля 2025, 11:15, ИА Амител
С 11 июля в Барнауле вводят новую схему движения на пересечении Змеиногорского и Южного трактов. Это нужно для того, чтобы продолжать реконструкцию проезжей части на других участках. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.
Нововведения начнут действовать во второй половине дня.
Основные изменения коснутся запуска второй полосы металлического путепровода. Это позволит организовать двустороннее движение автомобилей для выезда из ленточного бора, а также для въезда в Барнаул в этом же направлении.
Также схему движения изменят на участке, ведущем из поселка Южного в сторону Рубцовска. Водителям больше не нужно будет проходить круговую схему – въезжая на территорию развязки нужно двигаться по правоповоротному съезду в сторону Рубцовска.
Движение со стороны Рубцовска в сторону поселка Южного будет прежним – через временное кольцевое пресечение.
Помимо этого, чтобы выехать из Барнаула со стороны Змеиногорского тракта в сторону Рубцовска, нужно пересечь временное кольцо. Далее свернуть на участок, ведущий в поселок Южный – часть будущего большого кольца. С учетом светофорного регулирования по кольцевому движению необходимо доехать до вновь построенного правоповоротного съезда с последующим съездом в сторону Рубцовска.
"Обращаем внимание водителей, что временная схема включает дополнительные указатели и разметку. Просим водителей быть внимательными и придерживаться новых знаков", – отметили в ведомстве.
Остальная схема движения остается прежней.
Напомним, временное движение автомобилей по путепроводу на южной развязке запустили 1 июля. Транспортный поток направили по одной полосе в направлении шоссе Ленточный Бор.
12:24:15 11-07-2025
а схему на карте можно разместить?
13:05:29 11-07-2025
гость (12:24:15 11-07-2025) а схему на карте можно разместить?... вот это хороший вопрос! Было бы полезно!
13:33:09 11-07-2025
На знаки смотрите. И будет вам счастье. Ну и ПДД соблюдать надо.
20:24:03 11-07-2025
господи , умеют у нас изуродовать природу !
05:56:09 12-07-2025
Чтобы проехать этот разворот, требуется 20 минут. Пробки жуткие, в оба конца.