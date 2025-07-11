В Барнауле 11 июля введут новую схему движения на строящейся развязке

Временные изменения начнут действовать во второй половине дня

11 июля 2025, 11:15, ИА Амител

Транспортная развязка в Барнауле / Фото: Министерство транспорта Алтайского края

С 11 июля в Барнауле вводят новую схему движения на пересечении Змеиногорского и Южного трактов. Это нужно для того, чтобы продолжать реконструкцию проезжей части на других участках. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.

Нововведения начнут действовать во второй половине дня.

Основные изменения коснутся запуска второй полосы металлического путепровода. Это позволит организовать двустороннее движение автомобилей для выезда из ленточного бора, а также для въезда в Барнаул в этом же направлении.

Также схему движения изменят на участке, ведущем из поселка Южного в сторону Рубцовска. Водителям больше не нужно будет проходить круговую схему – въезжая на территорию развязки нужно двигаться по правоповоротному съезду в сторону Рубцовска.

Движение со стороны Рубцовска в сторону поселка Южного будет прежним – через временное кольцевое пресечение.

Помимо этого, чтобы выехать из Барнаула со стороны Змеиногорского тракта в сторону Рубцовска, нужно пересечь временное кольцо. Далее свернуть на участок, ведущий в поселок Южный – часть будущего большого кольца. С учетом светофорного регулирования по кольцевому движению необходимо доехать до вновь построенного правоповоротного съезда с последующим съездом в сторону Рубцовска.

"Обращаем внимание водителей, что временная схема включает дополнительные указатели и разметку. Просим водителей быть внимательными и придерживаться новых знаков", – отметили в ведомстве.

Остальная схема движения остается прежней.

Напомним, временное движение автомобилей по путепроводу на южной развязке запустили 1 июля. Транспортный поток направили по одной полосе в направлении шоссе Ленточный Бор.