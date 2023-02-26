В Барнауле продолжают очищать тротуары от наледи в круглосуточном режиме

За предыдущие два дня дорожники использовали около 80 тонн чистого песка для посыпки пешеходных дорожек

26 февраля 2023, 15:30, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Дорожная служба МБУ "Автодорстрой" Барнаула продолжает в круглосуточном режиме очищать тротуары от наледи и мокрого снега. Как сообщает пресс-центр мэрии, за предыдущие два дня дорожники использовали около 80 тонн чистого песка для посыпки пешеходных дорожек, очистили от снежного наста более 70 участков тротуаров.

26 февраля работы продолжаются на проспекте Калинина, улицах Профинтерна, Советской, Кулагина, 42-й Краснознаменной Бригады, Новосибирской, Антона Петрова, Георгия Исакова, Телефонной, Солнцева, Интернациональной, Анатолия, Партизанской, Северо-Западной, на участках проспекта Ленина от Матросова до Червонной, в проезде Северном Власихинском и на других участках дорог.

Также с момента потепления дорожная служба начала очистку ливнёвок. Всего на балансе "Автодорстроя" более 1300 колодцев ливневой канализации, за праздники удалось очистить от наледи порядка 150 из них.

В районах города управляющие компании продолжают очищать от снега и наледи дворы и кровли многоквартирных домов.