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В Барнауле продолжают очищать тротуары от наледи в круглосуточном режиме

За предыдущие два дня дорожники использовали около 80 тонн чистого песка для посыпки пешеходных дорожек

26 февраля 2023, 15:30, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

Дорожная служба МБУ "Автодорстрой" Барнаула продолжает в круглосуточном режиме очищать тротуары от наледи и мокрого снега. Как сообщает пресс-центр мэрии, за предыдущие два дня дорожники использовали около 80 тонн чистого песка для посыпки пешеходных дорожек, очистили от снежного наста более 70 участков тротуаров.

26 февраля работы продолжаются на проспекте Калинина, улицах Профинтерна, Советской, Кулагина, 42-й Краснознаменной Бригады, Новосибирской, Антона Петрова, Георгия Исакова, Телефонной, Солнцева, Интернациональной, Анатолия, Партизанской, Северо-Западной, на участках проспекта Ленина от Матросова до Червонной, в проезде Северном Власихинском и на других участках дорог.

Также с момента потепления дорожная служба начала очистку ливнёвок. Всего на балансе "Автодорстроя" более 1300 колодцев ливневой канализации, за праздники удалось очистить от наледи порядка 150 из них. 

В районах города управляющие компании продолжают очищать от снега и наледи дворы и кровли многоквартирных домов.

Комментарии 8

  • Но сколько можно рассказывать о " Героизме". Нужно просто своевременно чистить от снега тротуары, пешеходные переходы. Ведь есть участки на которых нужно ползти на пятой точке
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Обязательно обработайте дорожки перед КАЖДОЙ ШКОЛОЙ! Утром дети пойдут в школу!!!
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Интересно, а в Рубцовске, вообще кто-нибудь будет что-нибудь делать??? У нас как выходные и праздничные дни, то все вымерли и маршрутки и службы ЖКХ, в рабочие то не сильно разбегутся!
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Когда почистят тротуары на Юрина, начиная от дворца молодежи и дальше до Малахова? За зиму не разу не чистили.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • около ТЦ наверное нет дворников , ужасное состояние . надо наказывать арендаторов за такое отношение к прилегающим территориям.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, почти у всех торговых точек, киосков и т. д. Ужасное состояние, дворников нет, экономят.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Сеть желто-зеленовых магазинов не чистят у себя снег от слова СОВСЕМ. Самая бедная сеть? на трктор 1 раз за зиму потратиться не могут?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Возьмите под контроль ВСЕ окраины города!!!!
    27 февраля, Гость   Ответить
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