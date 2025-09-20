В Барнауле пропал мужчина в бело-синей рубашке

Рост мужчины около 180 см, телосложение нормальное, глаза зеленые, волосы русые с сединой

20 сентября 2025, 18:30, ИА Амител

Пропавший мужчина / Фото: "ЛизаАлерт" В поселке Центральном под Барнаулом пропал 46-летний Дмитрий Пьянков. Мужчина ушел из дома 19 сентября в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся, сообщает "ЛизаАлерт".

Приметы: рост около 180 см, телосложение нормальное, глаза зеленые, волосы русые с сединой. Был одет в красную куртку, зеленые камуфляжные штаны, клетчатую рубашку (бело-синюю), зеленые кроссовки и шапку.

Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" просит всех, кто располагает сведениями о местонахождении мужчины, сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112. Любая информация может помочь в поисках.