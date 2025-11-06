НОВОСТИОбщество

В Барнауле пропала женщина в фиолетовом костюме

О ее местоположении неизвестно с 2 ноября

06 ноября 2025, 20:30, ИА Амител

Пропавшая женщина / Фото: "ЛизаАлерт" В Барнауле пропала 41-летняя Олеся Аралова (Федорова). О ее местоположении неизвестно с 2 ноября, сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт".

По данным волонтеров, в день исчезновения женщина была одета в черную куртку, черные кроссовки, фиолетовый спортивный костюм и цветной платок.

Приметы пропавшей:

  • рост около 165 см;

  • худощавое телосложение;

  • темные волосы;

  • карие глаза.

Поисковый отряд просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, сообщить по телефонам горячей линии 8-800-700-54-52 или 112. 

