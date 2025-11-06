В Барнауле пропала женщина в фиолетовом костюме
О ее местоположении неизвестно с 2 ноября
06 ноября 2025, 20:30, ИА Амител
По данным волонтеров, в день исчезновения женщина была одета в черную куртку, черные кроссовки, фиолетовый спортивный костюм и цветной платок.
Приметы пропавшей:
-
рост около 165 см;
-
худощавое телосложение;
-
темные волосы;
-
карие глаза.
Поисковый отряд просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, сообщить по телефонам горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.
