В Барнауле пройдет фестиваль "БеспринцЫпные чтения"

Мероприятие состоится 8 октября

16 июля 2025, 17:20, ИА Амител

Афиша мероприятия / Источник: "Лига-Арт"

В Алтайском краевом театре драмы имени Шукшина состоятся гастроли фестиваля короткой новой прозы "БеспринцЫпные чтения – 2025".

Как сообщает "Лига-Арт", мероприятие состоится 8 октября в 19:00.

Фестиваль приедет с программой, в которую войдут рассказы победителей 2025 года, отобранные на конкурсе со всей России. Хедлайнерами станут актриса Кристина Бабушкина и создатель проекта Александр Цыпкин.

Справка: фестиваль короткой новой прозы "БеспринцЫпные чтения" – это платформа, на которой начинающий и опытный писатель может представить свои авторские произведения слушателям и читателям. Основная концепция мероприятия – рассказы читают как известные артисты, так и сами авторы.