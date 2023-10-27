В Барнауле разработают план по устранению мест концентрации ДТП
Вопрос создания необходимых условий для обеспечения безопасности дорожного движения остается на особом контроле
27 октября 2023, 13:27, ИА Амител
Власти Барнаула обсудили безопасность движения на дорогах с целью повышения уровня безопасности, сообщает мэрия.
На мероприятии отметили, что за девять месяцев 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Барнауле зафиксирован рост количества ДТП.
Особое внимание в работе для стабилизации обстановки в этом году было направлено на безопасность несовершеннолетних. Принимаемые меры позволили сократить почти на 8% количество ДТП с участием детей, снизилось и число ДТП, в которых дети получили травму.
Также за девять месяцев 2023 года удалось на 46% сократить количество ДТП с участием электрического транспорта.
В администрации города подчеркнули, что вопрос создания необходимых условий для обеспечения безопасности дорожного движения остается на особом контроле.
"В следующем году при разработке плана мероприятий, направленных на устранение мест концентрации ДТП и аварийно опасных участков предлагаемые меры должны быть учтены", – подчеркнул замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев.
14:20:15 27-10-2023
Да наверное не надо планов. Просто верните штатную численность сотрудников ДПС к дореформенному показателю. В городе сотрудников ДПС вообще не видно. На федеральных трассах их от слова НЕТ совсем. Одними камерами и штрафами порядка не навести. Введите практику рейдовые мероприятия, когда на улицах работали и кабинетные ГАИшники. Осветите светом тёмные участки. Транслируйте по радио и на ТВ ежедневно информацию о сотоянии аварийности. Развивайте социальную рекламу безопсности дорожного движения. Возьмите на себя ответственность за приём на работу водителей общественного транспорта, контролируйте его работу на линии.
14:45:38 27-10-2023
И план нужен!Давно пора все пересмотреть,всё проверить и исправить!
14:46:52 27-10-2023
ДПС на дорогах практически нет, а когда есть -то они ловят за пешиходов, поэтому люди совсем наглеют, красный встречка две сплошные, 3 .4 .5 ряд.лишь бы залезть
15:01:19 27-10-2023
наляпают квадратных искусственных неровностей и вся работа
16:16:46 27-10-2023
А может безо всякой штурмовщины, собраний в кабинетах и бесконечной разработки планов, ГИБДД начнёт работать так, как ей положено?
16:18:33 27-10-2023
Вот сейчас начинается Осенне-Зимний период, а асфальтовое покрытие не подготовлено к Зиме!!! 1. Множество мелких ямок и "колеи" на основных улицах Барнаула!!! 2. Освещение улиц и осбенно пешеходных переходов слабое или нет ввобще. 3. Количество "наглецов-нарушителей ПДД" на улицах Барнаула не уменьшается. 4. За одну ночь можно встретить до 10 авто едущих по улице без включенных даже "габаритных" огней. А уж нарушающих ПДД мотоциклиств, велосипедистов и скутеристов половина как минимум. 5. Дорожные знаки ПДД заросли ветками деревьев. 6. Много знаков ПДД установлены "нелогично" (противоречат логике). 7. Развитие дорожной инфроструктуры и строительсво домов в Барнауле производится ХАОТИЧНО! 8. План развития Барнаула был разработан ещё во времена СССР. Нужно было просто соблюдать эти правила, а не "осваивать" госсредства с откатами. 9. Основные магистрали Барнаула "стоят в пробках" ежедневно с 7,30 утра до 22,30 в будни.
21:08:33 27-10-2023
разверните на Строителей всех обгоняющих пробку по левому ряду и парковке Галактики, запустите их по кругу. Надоело видеть как наглецы просто и безнаказанно объезжают стоящие правые ряды
01:59:50 28-10-2023
Маша (16:18:33 27-10-2023)4. За одну ночь можно встретить до 10 авто едущих по улице без включенных даже "габаритных" огней. Такому мигаешь, а он даже не понимает, что ему мигаю..что вообще без фар едет.