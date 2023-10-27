В Барнауле разработают план по устранению мест концентрации ДТП

Вопрос создания необходимых условий для обеспечения безопасности дорожного движения остается на особом контроле

27 октября 2023, 13:27, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Власти Барнаула обсудили безопасность движения на дорогах с целью повышения уровня безопасности, сообщает мэрия.

На мероприятии отметили, что за девять месяцев 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Барнауле зафиксирован рост количества ДТП.

Особое внимание в работе для стабилизации обстановки в этом году было направлено на безопасность несовершеннолетних. Принимаемые меры позволили сократить почти на 8% количество ДТП с участием детей, снизилось и число ДТП, в которых дети получили травму.

Также за девять месяцев 2023 года удалось на 46% сократить количество ДТП с участием электрического транспорта.

В администрации города подчеркнули, что вопрос создания необходимых условий для обеспечения безопасности дорожного движения остается на особом контроле.