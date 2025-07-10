В Барнауле разрушенную переправу через реку Пивоварку восстановят в течение месяца

Подрядчик также поставит специальные мусороуловительные сетки, чтобы снизить нагрузку в период обильных осадков

10 июля 2025, 08:59, ИА Амител

Обрушение переправы через реку Пивоварку / Фото: Barnaul 22

Переправу через реку Пивоварку в Барнауле, разрушенную из-за ливня, восстановят в течение 30 дней. Об этом сообщили в администрации города.

Совещание по восстановлению переправы на улице Силикатной провел глава города Вячеслав Франк. В нем также приняли участие заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин, заместитель главы администрации города по безопасности и защите информации Игорь Лисин, а также заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Оксана Финк.

Временная переправа разрушилась из-за выпадения половины месячной нормы осадков с 5 по 6 июля, а также резкого роста уровня реки и подмыва береговой линии. Пострадавших в результате происшествия нет.

В данный момент движение транспорта на участке закрыто, поставлены соответствующие дорожные знаки. Пока барнаульцы проезжают по лесной дороге с улицы Кутузова.

Андрей Курышин сообщил, что вопрос возведения переправы уже проработан с подрядчиком. Кроме того, запланирована установка специальных мусороуловительных сеток. Они позволят снизить нагрузку на участок дороги в период интенсивных осадков.

"В течение 30 дней мы планируем полностью восстановить переправу на данном участке, при этом выделения дополнительных средств из бюджета города не потребуется. Подрядчик восстановит ее в рамках действующего контракта", – отметил Курышин.

Вячеслав Франк поручил оперативно восстановить переправу и проработать вопрос строительства капитального моста.