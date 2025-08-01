В Барнауле шесть улиц временно останутся без холодной воды 4 августа
Это связано с плановыми работами на водопроводных сетях
01 августа 2025, 22:22, ИА Амител
Кран в ванной / Фото: unsplash.com /Mathias Reding
Шесть барнаульских улиц 4 августа на время останутся без холодной воды. Плановые работы пройдут на водопроводных сетях по улице Матросова, 163. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
С 09:00 до 14:00 холодное водоснабжение ограничат в зданиях по следующим адресам:
- ул. Матросова, 133-191, 164-206;
- ул. Садовая, 80-88, 89-95;
- ул. Индустриальная, 92-100, 97-103;
- ул. Червонная, 189-196, 172-192;
- ул. Дорожная, 95-111, 98-112;
- ул. А. Петрова, 88-100, 97-107 (103 жилых дома).
Напомним, с 28 июля в Барнауле стартовал заключительный этап гидравлических испытаний, в ходе которых горячую воду отключили у жителей Ленинского, Железнодорожного и Индустриального районов. Подачу водоснабжения восстановят 12 августа.
