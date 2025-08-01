НОВОСТИОбщество

В Барнауле шесть улиц временно останутся без холодной воды 4 августа

Это связано с плановыми работами на водопроводных сетях

01 августа 2025, 22:22, ИА Амител

Кран в ванной / Фото: unsplash.com /Mathias Reding
Кран в ванной / Фото: unsplash.com /Mathias Reding

Шесть барнаульских улиц 4 августа на время останутся без холодной воды. Плановые работы пройдут на водопроводных сетях по улице Матросова, 163. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

С 09:00 до 14:00 холодное водоснабжение ограничат в зданиях по следующим адресам:

  • ул. Матросова, 133-191, 164-206;
  • ул. Садовая, 80-88, 89-95;
  • ул. Индустриальная, 92-100, 97-103;
  • ул. Червонная, 189-196, 172-192;
  • ул. Дорожная, 95-111, 98-112;
  • ул. А. Петрова, 88-100, 97-107 (103 жилых дома).

Напомним, с 28 июля в Барнауле стартовал заключительный этап гидравлических испытаний, в ходе которых горячую воду отключили у жителей Ленинского, Железнодорожного и Индустриального районов. Подачу водоснабжения восстановят 12 августа.

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru

В Барнауле начался финальный этап гидравлических испытаний

Без горячей воды остались жители Ленинского, Железнодорожного и Индустриального районов
