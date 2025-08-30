НОВОСТИНедвижимость

В Барнауле сносят знаменитый "красный замок". Видео

На его месте построят здания-башни, которые будут доминировать над другими жилыми комплексами

30 августа 2025, 13:10, ИА Амител

В Барнауле сносят "красный замок", расположенный на улице Малахова недалеко от ТЦ "Волна". Соответствующими кадрами поделились подписчики amic.ru.

Вскоре на территории начнется строительство двух зданий-башен. По высоте они будут превосходить другие ЖК.

Напомним, "красный замок" построили в 1990-е годы. Здание пытались продать много лет, а в 2022 году за него просили 180 млн рублей

Согласно документам, его площадь составляет почти 2,9 тыс. кв. м. По факту, как ранее отмечали собственники, она более 3 тыс. кв. м. Площадь участка, на котором расположено пятиэтажное здание (три полноценных этажа, один мансардный и подвал), – 4 тыс. кв. м.

Барнаул

Комментарии 7

Гость
Гость

13:15:10 30-08-2025

Одну красоту хотят восстановить на олонской (дом купца Поскотинина), другую сносят. Россия

  -5 Нравится
Ответить
Гость
Гость

13:45:28 30-08-2025

Гость (13:15:10 30-08-2025) Одну красоту хотят восстановить на олонской (дом купца Поско... и где ты здесь красоту унюхал? стоит недострой с 90-х.

  11 Нравится
Ответить
Олег
Олег

13:59:56 30-08-2025

Боря на пенсию собрался.
Не повезло ему с этим замком, одни расходы

  0 Нравится
Ответить
Кхм...
Кхм...

16:49:42 30-08-2025

Интересно, зачем в этом месте было строить такое? Кто влил в уши застройщику, что здесь будет "Старый Барнаул"?

  -4 Нравится
Ответить
Гость
Гость

19:23:33 30-08-2025

Кхм... (16:49:42 30-08-2025) Интересно, зачем в этом месте было строить такое? Кто влил в... Похоже, вы не в курсе, чей это был дом, и при чем тут слово "спирт"...

  2 Нравится
Ответить
Афиноген
Афиноген

10:44:51 01-09-2025

Разве плох этот замок?Зачем его ломать?Зачем опять деньги транжирить?Вполне красивое здание,которое может служить ещё людям.Найти ему нужное применение и использовать дальше.

  1 Нравится
Ответить
гражданин
гражданин

01:07:05 02-09-2025

за чей счет банкет?

  -1 Нравится
Ответить
