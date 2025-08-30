В Барнауле сносят знаменитый "красный замок". Видео
На его месте построят здания-башни, которые будут доминировать над другими жилыми комплексами
30 августа 2025, 13:10, ИА Амител
В Барнауле сносят "красный замок", расположенный на улице Малахова недалеко от ТЦ "Волна". Соответствующими кадрами поделились подписчики amic.ru.
Вскоре на территории начнется строительство двух зданий-башен. По высоте они будут превосходить другие ЖК.
Напомним, "красный замок" построили в 1990-е годы. Здание пытались продать много лет, а в 2022 году за него просили 180 млн рублей.
Согласно документам, его площадь составляет почти 2,9 тыс. кв. м. По факту, как ранее отмечали собственники, она более 3 тыс. кв. м. Площадь участка, на котором расположено пятиэтажное здание (три полноценных этажа, один мансардный и подвал), – 4 тыс. кв. м.
13:15:10 30-08-2025
Одну красоту хотят восстановить на олонской (дом купца Поскотинина), другую сносят. Россия
13:45:28 30-08-2025
Гость (13:15:10 30-08-2025) Одну красоту хотят восстановить на олонской (дом купца Поско... и где ты здесь красоту унюхал? стоит недострой с 90-х.
13:59:56 30-08-2025
Боря на пенсию собрался.
Не повезло ему с этим замком, одни расходы
16:49:42 30-08-2025
Интересно, зачем в этом месте было строить такое? Кто влил в уши застройщику, что здесь будет "Старый Барнаул"?
19:23:33 30-08-2025
Кхм... (16:49:42 30-08-2025) Интересно, зачем в этом месте было строить такое? Кто влил в... Похоже, вы не в курсе, чей это был дом, и при чем тут слово "спирт"...
10:44:51 01-09-2025
Разве плох этот замок?Зачем его ломать?Зачем опять деньги транжирить?Вполне красивое здание,которое может служить ещё людям.Найти ему нужное применение и использовать дальше.
01:07:05 02-09-2025
за чей счет банкет?