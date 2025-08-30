В Барнауле сносят знаменитый "красный замок". Видео

На его месте построят здания-башни, которые будут доминировать над другими жилыми комплексами

30 августа 2025, 13:10, ИА Амител

В Барнауле сносят "красный замок", расположенный на улице Малахова недалеко от ТЦ "Волна". Соответствующими кадрами поделились подписчики amic.ru.

Вскоре на территории начнется строительство двух зданий-башен. По высоте они будут превосходить другие ЖК.

Напомним, "красный замок" построили в 1990-е годы. Здание пытались продать много лет, а в 2022 году за него просили 180 млн рублей.

Согласно документам, его площадь составляет почти 2,9 тыс. кв. м. По факту, как ранее отмечали собственники, она более 3 тыс. кв. м. Площадь участка, на котором расположено пятиэтажное здание (три полноценных этажа, один мансардный и подвал), – 4 тыс. кв. м.