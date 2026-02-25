В Барнауле студент назвал "медику Светлане" свой рост и перечислил 90 тысяч рублей
Все началось с безобидного сообщения в мессенджере
25 февраля 2026, 10:32, ИА Амител
В Алтайском крае мошенники обманули 22-летнего жителя Барнаула, разыграв стандартную ситуацию с "безопасным счетом" и "опережением", сообщает региональное МВД.
«Все началось с безобидного сообщения в мессенджере от некой "Светланы Александровны", представившейся медиком. Она сообщила, что в медицинской карте студента не указан его рост, и попросила предоставить эту информацию. Ничего не подозревая, молодой человек сообщил свои данные», — рассказали в ведомстве.
После этого позвонил "представитель "Госуслуг" и заявил студенту, что его паспортные данные выложили в общий доступ. Для решения проблемы молодого человека переключили на "сотрудника финансового мониторинга".
Студента убедили, что мошенники пытаются оформить на него кредиты и необходимо срочно их опередить. В итоге он через мобильное приложение оформил два кредита и перевел на указанный счет 90 тыс. рублей.
Ранее в Барнауле мошенники убедили девушку перечислить 50 тысяч для "подтверждения кражи". Студентку уговорили оформить кредитную карту и зарегистрироваться в личном кабинете.
10:45:22 25-02-2026
богатые нынче студенты.
когда я был студентом, то у меня было на газельку, пачку сигарет, на маленькую пиццу и кофе три в одном.
11:23:58 25-02-2026
Неплохо, если на пиццу было
11:46:16 25-02-2026
Пицца-то мааааленькая...
Пицца-то мааааленькая...
11:49:17 25-02-2026
это столовская пицца.
по тем деньгам, по моему 12 или 15 р., кофе 4,5р, газель 16 или 18 р
13:01:11 25-02-2026
У нас только обрыганы курили и воняли на всю аудиторию
11:30:50 25-02-2026
перефразирую - тупые студенты. с такими интеллектуальными способностями они еще где-то учатся...
14:43:53 25-02-2026
Вот скажите как через рост можно взломать госуслуги, узнать паспорт и взять кредит? Где вообще на госуслугах берут кредит? Не нашла.