В Барнауле студент назвал "медику Светлане" свой рост и перечислил 90 тысяч рублей

Все началось с безобидного сообщения в мессенджере

25 февраля 2026, 10:32, ИА Амител

Парень / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули 22-летнего жителя Барнаула, разыграв стандартную ситуацию с "безопасным счетом" и "опережением", сообщает региональное МВД.

«Все началось с безобидного сообщения в мессенджере от некой "Светланы Александровны", представившейся медиком. Она сообщила, что в медицинской карте студента не указан его рост, и попросила предоставить эту информацию. Ничего не подозревая, молодой человек сообщил свои данные», — рассказали в ведомстве.

После этого позвонил "представитель "Госуслуг" и заявил студенту, что его паспортные данные выложили в общий доступ. Для решения проблемы молодого человека переключили на "сотрудника финансового мониторинга".

Студента убедили, что мошенники пытаются оформить на него кредиты и необходимо срочно их опередить. В итоге он через мобильное приложение оформил два кредита и перевел на указанный счет 90 тыс. рублей.

Ранее в Барнауле мошенники убедили девушку перечислить 50 тысяч для "подтверждения кражи". Студентку уговорили оформить кредитную карту и зарегистрироваться в личном кабинете.