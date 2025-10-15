В Барнауле трамвай врезался в легковушку на улице Северо-Западной
На рельсах собралась пробка из вагонов
15 октября 2025, 10:20, ИА Амител
Легковой автомобиль и трамвай столкнулись на улице Северо-Западной в Барнауле. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
Судя по кадрам, опубликованным в Telegram-канале, белая легковушка получила серьезные повреждения. Кроме того, из-за аварии встало движение на трамвайных путях: собралась длинная пробка из вагонов.
Обстоятельства аварии неизвестны.
Информации о пострадавших пока нет.
Комментарии 0