В Барнауле трамвай врезался в легковушку на улице Северо-Западной

На рельсах собралась пробка из вагонов

15 октября 2025, 10:20, ИА Амител

Легковой автомобиль и трамвай столкнулись на улице Северо-Западной в Барнауле. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Судя по кадрам, опубликованным в Telegram-канале, белая легковушка получила серьезные повреждения. Кроме того, из-за аварии встало движение на трамвайных путях: собралась длинная пробка из вагонов.

Обстоятельства аварии неизвестны.

Информации о пострадавших пока нет.